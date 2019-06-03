Владельцам гражданского оружия предложат оценивать работу росгвардейцев

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной системы Росгвардии теперь будут получать оценки своей работы от, так сказать, своих клиентов - владельцев гражданского огнестрельного, спортивного, травматического и пневматического оружия. Происходить это будет в момент получения разрешения на ствол, перерегистрации или постановки на учет.

Новое требование будет утверждено приказом директора Росгвардии, после чего в Административный регламент, где прописан порядок выдачи разрешений на оружие, будут внесены соответствующие изменения. Проект документа выставлен для общественного, антикоррупционного обсуждения.

Логика, побудившая руководство Росгвардии подготовить такие изменения в регламент, понятна. Выдача гражданину России разрешения на оружие - это предоставление государственной услуги. В регламенте учтено, казалось бы, все: не только время на общение с посетителем, полная информация на стендах и сайтах, сроки исполнения или причины возможного отказа, но даже наличие приемной мебели и канцелярских приборов с бумагой, чтобы подать заявление в письменном виде. Должны быть санузлы и пандусы для инвалидов. А вот обратная связь не предусмотрена. Ведь правила и законы могут быть наилучшими. Вопрос - как их исполняют.

Да, наши граждане могут пожаловаться руководству того или иного подразделения на плохое или невежливое обслуживание. Могут написать обращение к директору, а наиболее продвинутые - опубликовать отзыв в Интернете. Но это - бессистемная реакция, не носящая постоянный характер. Кстати, руководители Росгвардии, как и МВД, уже сделали важные шаги для понимания отношения людей к своим структурам. Посетителям предлагается в целом оценить, довольны они или нет оказанной услугой. Как правило, это делается путем нажатия нужной кнопки на сайте. Но, опять же, такая оценка безадресна. Кто конкретно вызвал неудовольствие человека и почему - остается непонятным.

Видимо, система оценки будет разработана более подробно. Возможно, в виде анкет - бумажных или электронных. Не исключен и телефонный опрос. О серьезности намерений руководства Росгвардии свидетельствует ссылка на постановление Правительства России, в котором гражданам предлагается оценить эффективность деятельности руководителей федеральных органов власти и других чиновников. По сути, проект приказа - своего рода ведомственная детализация этого постановления.

Причем, в постановлении говорится, что на основании этих оценок будут приниматься решения о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей. То есть, если негативных откликов будет много, чиновника могут уволить.