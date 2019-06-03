Власти Канады приостановили работу своего посольства в Венесуэле

Канада временно приостановила работу своего посольства в Венесуэле в связи с тем, что в конце июня истекает срок действия виз канадских дипломатов в Боливарианской республике.

Об этом заявила глава МИД Канады Христя Фриланд, подчеркнув, что они не могут продлить визы при режиме президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет ТАСС. Теперь консульские услуги для Венесуэлы будут оказывать канадские дипломаты в Колумбии.

Глава МИД Канады пообещала, что Оттава применит соответствующие меры к венесуэльским дипломатам, направленным Мадуро в Канаду.