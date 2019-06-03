Военный аэропорт в Сирии подвергся ракетному обстрелу

Израиль нанес ракетный удар по сирийскому военному аэродрому T4, расположенному в провинции Хомс. Сирийские силы противовоздушной обороны отразили израильскую атаку, уничтожив две ракеты.

Однако в результате попадания остальных снарядов, один человек погиб и двое получил ранения, сообщает РИА Новости. Кроме того, поврежден склад боеприпасов, нанесен материальный ущерб зданиям и технике.

Ранее, в воскресенье израильские военные сообщили, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею. Израиль утверждает, что это было сделано в ответ на обстрел с сирийской территории. По данным агентства SANA, в результате трое военных погибли и семеро были ранены.