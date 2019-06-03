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Рубрика: Спорт

Волейболисты РФ выиграли у Сербии в Лиге наций

Текст: Илья Трисвятский (Нови-Сад)
Мужская сборная России по волейболу на мажорной ноте завершила свое выступление на стартовом этапе Лиги наций в сербском городе Нови-Сад. В третьем туре наша команда победила хозяина площадки национальную дружину Сербии в пятисетовом марафоне - 3:2 (20:25, 26:24, 25:23, 22:25, 15:10). Итог этого этапа для действующих чемпионов турнира положительный - два выигрыша и одно поражение.

Двузначное количество очков у победителей воскресного матча набрали доигровщик Егор Клюка (25), его коллега по амплуа Дмитрий Волков (15) и блокирующий Ильяс Куркаев (13). Причем у Клюки шесть мячей, выигранных непосредственно с подачи.

Фото: РИА Новости
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Как отметил после матча главный тренер россиян Туомас Саммелвуо, эта победа очень важна для становления обновленной команды. "Благодарю ребят прежде всего за то, что проявили характер, сражались в те моменты, когда заметно отставали по счету. Никто не опускал руки, все продолжали биться", - сказал Саммелвуо.

И действительно, россиянам несколько раз удавалось с честью выходить из сложных ситуаций, причем под давлением зала, где наконец-то зрителей собралось много и вели себя они очень активно, в то же время корректно. А иначе на матчах дружественных Сербии и России быть не может.

После проигранного гостями первого сета "подвисла" и вторая партия - 22:24. Вновь хладнокровие и разум в сочетании с риском проявил чемпион Европы 2017 Дмитрий Волков, парень с устойчивой нервной системой. Его сложные подачи заставили соперника дрогнуть.

И в концовке третьей партии пришлось догонять поймавших кураж сербов, которые играли гораздо сильнее и эмоциональнее, нежели в предыдущих своих встречах против Японии и Франции. При счете 17:19 Саммелвуо взял тайм-аут. В коротких перерывах он немногословен, но заводить команду у него удается. "Знаете, иногда в этих паузах не нужно ничего говорить. Нужно просто встряхнуть ребят и обратить внимание на пару-тройку ключевых моментов", - признался Саммелвуо. После тайм-аута очень полезно сыграл Игорь Филиппов - результативный блок и очковая атака первым темпом. Ну а довершил наш рывок Егор Клюка.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Сербы сдаваться категорически не желали, россиянам не удалось избежать пятой партии. Начали тай-брейк неудачно - 1:4, 2:5. Погоня началась с эйсы Клюки, затем хозяева стали все чаще ошибаться в атаке. На технический перерыв и смену сторон команды уходили уже при счете 8:7 в пользу России. Окончательно добила явно поникших сербов пушечная подача Волкова - 13:9. Уже на кураже и без нервов россияне довели матч до заслуженной победы.

На второй игровой неделе россияне выступят в Уфе (7-9 июня), соперники - Италия, США и дебютант Лиги наций Португалия. Причем Саммелвуо в разговоре с корреспондентом "РГ" по горячим сладам сказал, что пока не готов назвать, какие конкретно изменения в боевом составе произойдут на домашний этап: "Надо добраться до России и внимательнее посмотреть на функциональное состояние тех ребят, кто выступал в Нови-Саде и тех, кто продолжал подготовку на базе в Новогорске".

Спорт Волейбол
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