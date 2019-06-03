Володин заверил сербских депутатов в поддержке со стороны России

Россия будет поддерживать братский сербский народ в условиях новых глобальных вызовов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами Народной скупщины Сербии.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин, зная, что буду выступать перед депутатами Народной скупщины, передал теплые слова приветствия и поддержки - братский сербский народ, как и всегда прежде, может рассчитывать на помощь России", - сказал он.

В числе новых вызовов он назвал стремление некоторых стран к однополярному миру и практику вмешательства во внутренние дела суверенных государств.