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Вопреки санкциям. В Россию пришел смартфон Huawei P Smart Z

03.06.2019,  
17:15
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Несмотря на включение Белым домом компании Huawei в черный список, китайский производитель продолжает выпускать на международный рынок новые модели смартфонов. Cnews пишет о том, что в России официально представлен Huawei P Smart Z.

Устройство построено на базе процессора Kirin 710F, объем оперативной/внутренней памяти равен 4/64 ГБ с поддержкой microSD-карт.

FHD-экран с диагональю 6,59 дюйма получился почти безрамочным. Инженерам из Поднебесной удалось обойтись без "челок" и перфораций за счет фронталки-перископа на 16 Мп. Выдвижная конструкция, по заверениям создателей, способна выдержать не менее 100 тысяч срабатываний.

Основная камера состоит из двух модулей на 16 и 2 Мп.

Дактилоскопический датчик вынесен на заднюю часть корпуса.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

"Из коробки" гаджет будет работать под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной надстройкой пользовательского интерфейса EMUI 9.0.1.

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Новинка поступит в продажу 10 июня по цене в 19990 рублей в черном, синем и зеленом цветах.

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