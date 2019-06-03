Выбор между зимним и летним временем поставил страны ЕС в тупик

Евросоюз, похоже, в очередной раз так и не сможет решить, по какому времени жить - по летнему или по зимнему. В марте Еврокомиссия дала странам-участницам союза два года, до 2021, чтобы определиться с этим вопросом. Предполагалось, что каждое государство самостоятельно выберет наиболее удобный для него вариант. Но как выяснилось, руководство стран Европы не спешит с окончательным выбором, несмотря на давление со стороны комиссии.

Большинство европейских стран пока что не определились с часовым поясом. Если абстрагироваться от идеи единства внутри общеевропейской интеграции, то для каждого государства в отдельности этот вопрос носит стратегический характер и затрагивает национальные интересы. Например, в Германии правительство до сих пор не решило, какое все-таки время выбрать - летнее или зимнее.

Немецкий министр экономики Петер Альтмайер, отвечающий за урегулирование этого вопроса, вовсе считает, что перед тем как что-то менять, Еврокомиссия должна предоставить странам ЕС четкие оценки всех последствий отказа от ежегодного перевода времени. Как отмечают немецкие медиа, европейцы также опасаются, что инициатива Еврокомиссии в итоге может привести к бардаку, когда на карте Европы может появиться мозаика из разных временных зон. Ожидается, что на встрече министров транспорта ЕС в этот четверг эта тема будет обсуждаться, и вероятнее всего большинство стран-членов союза потребуют выделить им больше времени на решение данного вопроса. А это значит, что отмена практики перевода часов в ЕС снова может быть отложена на неопределенный срок.