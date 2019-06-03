Зеленский назначил пресс-секретаря

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель. Об этом говорится соответствующем указе главы государства, опубликованном на его сайте.

"Если хочешь перемен - бери и делай. Совет присоединиться к команде Владимира Зеленского. Сделаем все возможное, чтобы быть как можно более открытыми для людей и для медиа", - прокомментировала назначение сама Мендель.

Чтобы получить эту должность журналистка прошла конкурс, в котором участвовали 4 тысячи претендентов. Кандидаты должны были иметь высшее образование, опыт работы в смежных областях, продемонстрировать хорошее знание украинского и английского языков, умение грамотно выражать свои мысли, иметь хорошую дикцию и чувство юмора, понимать политические процессы на Украине и в мире.

Юлия Мендель родилась 3 сентября 1986 года в городе Геническе Херсонской области. Получила высшее образование в Киевском национальном университете им Тараса Шевченко. Работала на украинских телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ", "Интер", писала для The New York Times, Forbes и Politico.