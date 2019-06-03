Зять Трампа и госсекретарь США приехали на тайную встречу в Швейцарию

Зять Трампа Джаред Кушнер и госсекретарь США Майк Помпео приняли участие в тайной ежегодной встрече Бильдербергского клуба.

Несмотря на то, что имя главы американской дипломатии не значилось в списке 130 участников мероприятия из 23 стран, он, по данным The Daily Mail, произнес речь в замке Шильон возле швейцарского Монтре, где и прошло 67-е заседание клуба, который отдельные конспирологи называют "мировой закулисой". У многих теоретиков заговора есть идеи о том, как Бильдербергская группа контролирует мир.

Группа Бильдербергский клуб была названа так потому, что впервые встретилась в 1954 году в скромном отеле Bilderberg в Нидерландах. Она состоит как минимум из 120 самопровозглашенных "ведущих граждан" Европы и США, которые ежегодно встречаются "для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес". Гипотез и предположений о содержании их разговоров всегда предостаточно.

На этот раз, под данным The Guardian, различные промышленники, финансисты и министры в период с 31 мая по 2 июня обсуждали 11 тем. В числе центральных, отмечают наблюдатели, были Россия, Китай, киберугрозы, искусственный интеллект, Brexit.

Известно, что у Помпео были запланированы встречи с Ули Маурером, президентом Швейцарской федерации, и "лидерами швейцарского бизнеса". Госсекретарь США совершает поездку по четырем странам Европы. Трамп также послал на заседание двух членов своего Совета национальной безопасности, Мэтью Терпина, директора по Китаю, и Мэтью Поттингера. Как обычно, на мероприятии присутствует бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому недавно исполнилось 96 лет.

Традиционно клуб не выпускает никаких отчетов и не дает пресс-конференций, а его заседания крайне засекречены и от них любыми путями отсекают журналистов.

Кроме того, его участники проводят переговоры в соответствии с правилами Chatham House - они могут использовать полученную информацию, но ни личность, ни принадлежность докладчика, ни какой-либо другой участник не могут быть раскрыты.

Журналисты жаловались на преследование со стороны швейцарской полиции. Джош Фридман из Cal Coast News сказал, что его трижды задерживали. Он и другие репортеры содержались в камере предварительного заключения в аэропорту Женевы, когда фотографировали прибывающих делегатов Бильдербергского клуба.

"Я был за пределами аэропорта на общественной стоянке, когда полиция набросилась на меня, задержала, обыскала мою сумку и вырвала телефон из моей руки. Затем меня держали в камере, после чего поместили в комнату с другими журналистами, и продержали там некоторое время. И только потом освободили", - признался Фридман.

Новостные агентства не приглашаются на мероприятие, хотя на встрече присутствовали журналисты, в том числе редактор журнала "Экономист" Зэнни Минтон Беддоус и редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.

На конференцию прибыли король Нидерландов Виллем-Александр, босс RyanAir Майкл О'Лири, а также члены совета директоров конгломерата предметов роскоши LMVH, в состав которого входят Louis Vuitton и Moët & Chandon. Отец Виллема - принц Бернард из Нидерландов - учредил группу в 1954 году, и на ней обычно присутствует член голландской королевской семьи.

Встреча Бильдербергского клуба объединяет многих бывших высокопоставленных политиков и дипломатов, которые, как Киссинджер, директор Kissinger Associates, стремительно перешли в частный сектор после ухода с постов. Бывший глава МИ-6, сэр Джон Соэрс, теперь входит в совет нефтяного гиганта BP. Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ, сейчас финансист Уолл-стрит в KKR. Бывший президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу в настоящее время является председателем лондонской финансовой компании Goldman Sachs International. И Сойерс, и Баррозу, наряду с боссом Ryan Air Майклом О'Лири, входят в руководящий комитет Бильдербергского клуба, который возглавляет Анри де Кастри, вице-президент Nestle и директор HSBC.

В последнее время Бильдерберг интересуется сферой высоких технологий и не так давно пригласил миллиардеров Силиконовой долины в свой внутренний круг. Руководящий комитет группы, который организует конференцию, включает бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта, который также возглавляет Совет по оборонным инновациям Пентагона, и директора Facebook Питера Тила, который является доверенным советником Дональда Трампа. Шмидт также возглавляет новую комиссию Совета национальной безопасности по искусственному интеллекту и принял участие в саммите в этом году с бывшим стратегом госдепартамента Джаредом Коэном.

В этом году на саммите присутствовали генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, а также множество высокопоставленных инвесторов и экспертов по искусственному интеллекту. Среди них британский предприниматель Мустафа Сулейман, соучредитель DeepMind, компании по искусственному интеллекту, которая была куплена Google в 2014 году.

Между тем

В 2018 году Daily Mail смогла внедрить репортера-расследователя в качестве официантки на встречу клуба в скромном четырехзвездочном отеле в Турине. По всему периметру была строгая охрана: военная полиция и служебные собаки проверяли наличие взрывчатки, влиятельные участники пили шампанское и ели канапе.

"Официантке" сказали не общаться с гостями и "смотреть вниз". Но она смогла увидеть гостей, которым были предоставлены желтые бумажные карточки, с помощью которых они должны были дать оценки переговоров. В каждой форме делегаты должны оценивать дискуссии по шкале от одного до пяти, включая "важность темы", "качество участника дискуссий", "взаимодействие" и так далее.