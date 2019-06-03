Анна Нетребко, Андреа Бочелли, Ольга Перетятько и Юсиф Эйвазов погрузят в пучину оперных страстей, группа Interpol смягчит суровость пост-панка, Джонни Лэнг раздвинет границы блюза, Камаси Вашингтон распашет непаханое поле джаза, а Владимир Юровский расскажет "Истории с оркестром".

Кто играет: Анна Нетребко, Андреа Бочелли, Ольга Перетятько и Юсиф Эйвазов в сопровождении Симфонического оркестра театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова и Академического Большого хора "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича.

Что играет: Классические арии, популярные мелодии.

Почему идти: Собрать на одной сцене четырех самых востребованных певцов современности, график которых расписан на несколько лет вперед, - настоящий подвиг. Однако продюсерам этого концерта удалось невозможное, и теперь меломаны Москвы, России, да и всего мира смогут услышать в Кремле "Карузо нашего времени" Андреа Бочелли, "Примадонну в джинсах" Анну Нетребко, "Соловьиное сопрано" Ольгу Перетятько и "Каварадосси от Бога" Юсифа Эйвазова. Пропустить столь грандиозное событие решительно невозможно.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 4 июня; 5 000 - 88 000 руб.

Кто играет: Группа Interpol.

Что играет: Пост-панк, инди-рок.

Почему идти: Нью-йоркский квартет с грозным названием, исполняющий суровый пост-панк, поначалу отмечали за схожесть с Joy Division - за ту же монотонную мрачность и столь же цепкие мелодии. Однако вскоре оказалось, что история эта куда больших масштабов, чем ретро-роковый копи-пэйст. За пару десятилетий Interpol постепенно доросли до культового статуса. Если вы хотите воочию лицезреть удачливых молодчиков, которые довели до совершенства унылый пост-панк и при этом научились писать хиты для радиостанций, - вам сюда.

Где, когда, сколько: Клуб Adrenaline Stadium; 10 июня; 3 000 - 10 000 руб.

Кто играет: Джонни Лэнг и его группа.

Что играет: Блюз, ритм-н-блюз, баллады.

Почему идти: Джонни Лэнг, икона американского "голубоглазого блюза", в 16 лет вызывал у публики восторг мясистыми гитарными риффами в традициях корифеев жанра. Но довольно скоро Джонни понял, что на чистом блюзе сегодня далеко не уедешь. Нынешние его композиции весьма разнообразны - от корневого ритм-н-блюза с заметной примесью фанка до того всенародно любимого материала, что зовется "большими блюзовыми балладами". И что бы там ни говорили о самом герметичном в мире жанре, на своем первом концерте в Москве Джонни Лэнг докажет, что границы блюза по-прежнему есть кому раздвинуть.

Где, когда, сколько: Московский Международный Дом музыки; 6 июня; 2 500 - 15 000 руб.

Кто играет: Камаси Вашингтон и его группа.

Что играет: Джаз, фанк.

Почему идти: Камаси Вашингтон, саксофонист со своим представлением об изменчивости формы, четкости ритма и красоте тембра, переиграл с тучей значительных музыкантов - от Херби Хэнкока до Кендрика Ламара. Для него джаз - непаханое поле для экспериментов. Это все та же великая черная музыка, совершившая переворот в умах музыкантов 60-х годов и нисколько не обветшавшая за последние десятилетия. Камаси Вашингтон откроет новую серию концертов Mosaic Music в "Гараже". 4 июля здесь выступит Шарлотта Генсбур (та самая дочка Сержа Генсбура и Джейн Биркин), а 8 августа сыграет модный британский электронный дуэт HONNE.

Где, когда, сколько: Музей современного искусства "Гараж"; 5 июня; 2 500 руб.

Кто играет: Госоркестр России им. Е. Ф. Светланова, Государственный русский хор им. А.В.Свешникова и Хор мальчиков хорового училища им. А.В.Свешникова, солисты Ильдар Абдразаков, Сергей Лейферкус, Всеволод Гривнов, Андрей Батуркин, Максим Пастер, Евдокия Малевская, Эльмира Караханова, Василий Ефимов, Александра Дурсенева, Владимир Огнев, Игорь Яцко. Дирижирует и рассказывает Владимир Юровский.

Что играет: Произведения Э. Денисова, К. Дебюсси, М. Мусоргского, В. Шебалина, С. Рахманинова, А. Шнитке, Ю. Буцко, Б. Циммермана.

Почему идти: Один из самых амбициозных проектов Госоркестра и Московской филармонии традиционно собирает под занавес сезона самых любознательных меломанов. Цикл концертов "Истории с оркестром" - это возможность не просто услышать оригинально составленные программы, но и узнать массу интересного об исполняемых произведениях из уст одного из наиболее ярких дирижеров нашего времени Владимира Юровского. В этом году каждый концерт цикла объединяет хорошо известные сочинения и репертуарные раритеты; среди последних выделяется мировая премьера оратории "Сказание о пугачевском бунте" Юрия Буцко.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 5, 7, 9 июня; 1 000 - 7 000 руб.

Кто играет: Александр Князев.

Что играет: И.С. Бах - шесть сюит для виолончели соло.

Почему идти: Концерт поистине уникален: в один вечер прозвучат все сюиты Баха для виолончели соло; настоящий музыкальный марафон. Для многих коллег Александра Князева эти шесть сюит остаются камнем преткновения в силу своей технической сложности и изысканности стиля. Однако Князеву, искушенному в музыке лейпцигского кантора, не занимать и того, ни другого. Подобно предшественнику Баха, знаменитому гамбисту Сент-Коломбу, Князев переживает на сцене рождение и смерть каждого звука так, как будто он последний. Спешите видеть и особенно слышать.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 4 июня; 1 200 - 5 000 руб.

Кто играет: Оркестр и хор театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова (дирижер Ян Латам-Кениг), солисты Ксения Дудникова, Иван Гынгазов, Любовь Петрова, Алексей Исаев, Петр Мигунов и другие.

Что играет: Ж. Бизе - "Кармен" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: "Кармен" - единственная опера, которую я не пою, а которая поет мною", - говорила Елена Образцова. У многих из нас великая русская певица ассоциируется именно с этой ролью, и спетую ею знаменитую хабанеру "У любви, как у пташки крылья…" знают даже люди, далекие от классической музыки. В концертной версии оперы Бизе, осуществленной к 80-летию "лучшей Кармен мира", задействованы лауреаты вокальных конкурсов Елены Образцовой и обладатели премии Фонда ее имени. Заглавную партию исполнит солистка МАМТ Ксения Дудникова, которая в этом сезоне также дебютирует в роли Кармен в Парижской опере и лондонском театре "Ковент-Гарден".

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 5 июня; 1 000 - 5 000 руб.

Кто играет: Участники третьего тура VII Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской, оркестр Центра оперного пения Галины Вишневской (дирижер Александр Соловьев).

Что играет: Арии из опер русских и зарубежных композиторов.

Почему идти: Хотя Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской проводится уже в седьмой раз, момент рождение новых звезд классической сцены интригует по-прежнему. Сотни заявок на участие из разных стран мира, десятки лауреатов, поющих в Большом и Мариинке, Нью-Йоркской Метрополитен-опере, театрах Рима, Берлина, Вены, Парижа и др. - все это свидетельства высочайшего авторитета конкурса. Заключительный концерт представит лучших из лучших по мнению жюри, а также выявит обладателя приза зрительских симпатий.

Где, когда, сколько: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко; 7 июня; 100 - 2 000 руб.