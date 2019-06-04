Новости

Число жалоб на крыс в Нью-Йорке за год превысило 17 тысяч 16:07
В Иркутске 30 квартир затопило из-за неоконченного ремонта крыши 16:00
Андрею Аршавину закрыли выезд за границу 15:58
В Коми участнику банды Пичугина дали 11 лет строгого режима 15:56
На Кубани врачи спасли ребенка от ампутации ноги после ДТП 15:54
Володин: Именем Говорухина назвали набережную Яузы 15:52
В Саратовской области из-за мышиной лихорадки закрыли детские лагеря 15:50
В России начали продавать обновленные фотоаппараты "Зенит" 15:48
Вышел первый тизер сериала Гильермо дель Торо "Карнивал Роу" 15:43
Видео: Пермяк собрал робота на 3D-принтере 15:38
В гараже крымчанина нашли арсенал оружия 15:38
Семья нашла дома артефакт викингов ценой 1,3 миллиона долларов 15:35
Фото: в сериале "Чернобыль" нашли грубый ляп "из будущего" 15:26
В Кузбассе двое заключенных скончались после драки в колонии 15:25
Видео: Самарские водители остановили движение ради утки и с утятами 15:23
Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты" 15:09
Jay-Z стал первым в истории рэпером-миллиардером 15:07
В Челябинске нашли хулигана, открывшего огонь с балкона 15:05
Российские студенты примут участие в строительстве минского метро 15:00
Для петербургского метрополитена купят 800 новых вагонов 14:57
В Подмосковье директора расстреляли на пороге ТЦ 14:56
Создатели "Мстителей" снимут сериал по игре Magic: The Gathering 14:54
Двое рабочих погибли в белгородской канализации 14:53
В Москве при пожаре погибла семья с двумя детьми 14:53
В Петербурге отремонтируют Рыбацкий мост 14:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 14:35
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

13 июня - круглый стол "Новый вызов для печени в условиях современного образа жизни"

13 июня (четверг) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится круглый стол на тему "Новый вызов для печени в условиях современного образа жизни".

В рамках круглого стола будут обсуждаться следующие вопросы:

- актуальность проблемы неалкогольной жировой болезни печени: предвестники неблагоприятного течения ИБС (ишемической болезни сердца) и прочих сердечно-сосудистых заболеваний; возможность развития цирроза печени и гепатоцелюлярной карциномы;

- как выявить неалкогольную жировую болезнь печени (диагностика): скрининг (вес, артериальное давление, холестерин, окружность талии, окружность бедер), УЗИ, стеатометрия, CAP;

- лечение и профилактика заболевания: снижение веса, изменение образа жизни, лекарственная терапия, барриатрическая хирургия.

В заседании круглого стола принимают участие:

Богомолов Павел Олегович, к. м. н., руководитель отделения гепатологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского;

Майоров Александр Юрьевич, д. м. н., эндокринолог, диабетолог, президент ОООИ "Российская диабетическая ассоциация", заведующий̆ отделением программного обучения и лечения Института диабета ФГБУ "Эндокринологический̆ научный̆ центр" Минздрава России;

Трошина Екатерина Юрьевна, д. м. н., член-корр. РАН, профессор РАН, заместитель директора ФГБУ "Эндокринологический̆ научный̆ центр" Минздрава России по координации эндокринологической службы, руководитель Координационного совета НМИЦ эндокринологии, руководитель отдела терапевтической эндокринологии;

Иванова Екатерина Сергеевна, к.м.н., главный специалист по медицинской профилактике ЦФО Минздрава России и Минздрава Московской области, профессор кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии ФУВ ГБУЗМО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского;

Жулев Александр Юрьевич, сопредседатель Всероссийского Союза общественных объединений пациентов;

Ливия Алимена, директор европейского офиса Международного института печени (Global Liver Institute).

Модератором круглого стола будет обозреватель "Российской газеты" Ирина Григорьевна Краснопольская.

На заседание приглашены эксперты в области гепатологии, эндокринологии, онкологии, кардиологии, диабетологии, а также представители пациенских организаций.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) - заболевание печени у людей, не злоупотребляющих алкоголем, которое встречается у 25-30% взрослого населения. Но знают о нем удручающе мало. НАЖБП тесно связана с современным образом жизни, в первую очередь излишне калорийным питанием и недостатком движения, и с каждым годом ее распространенность растет. Без диагностики и лечения НАЖБП может привести к сердечно-сосудистым катастрофам, онкологическим заболеваниям, циррозу и раку печени.

12 июня 2019 года Россия впервые присоединяется к Международному дню информирования о НАЖБП. В связи с этой датой Фонд поддержки и развития доказательной медицины проводит круглый стол, посвященный проблеме НАЖБП, на котором соберутся врачи и ученые - эксперты в области гепатологии, эндокринологии, онкологии, кардиологии, диабетологии, а также международные эксперты и представители пациентских организаций. Участники обсудят различные стороны проблемы НАЖБП: сердечно-сосудистые заболевания и заболевания печени в контексте НАЖБП, диагностика заболевания, изменение образа жизни и возможности лекарственной терапии и барриатрической хирургии для лечения и профилактики НАЖБП.

Организатор - Фонд поддержки и развития доказательной медицины (www.ebmfoundation.ru).



Общество Здоровье Медицина и здоровое питание Медиацентр "РГ": Анонсы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Испытания новой российской противоракеты показали на видео
Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты"
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове