13 июня (четверг) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится круглый стол на тему "Новый вызов для печени в условиях современного образа жизни".

В рамках круглого стола будут обсуждаться следующие вопросы:

- актуальность проблемы неалкогольной жировой болезни печени: предвестники неблагоприятного течения ИБС (ишемической болезни сердца) и прочих сердечно-сосудистых заболеваний; возможность развития цирроза печени и гепатоцелюлярной карциномы;

- как выявить неалкогольную жировую болезнь печени (диагностика): скрининг (вес, артериальное давление, холестерин, окружность талии, окружность бедер), УЗИ, стеатометрия, CAP;

- лечение и профилактика заболевания: снижение веса, изменение образа жизни, лекарственная терапия, барриатрическая хирургия.

В заседании круглого стола принимают участие:

• Богомолов Павел Олегович, к. м. н., руководитель отделения гепатологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского;

• Майоров Александр Юрьевич, д. м. н., эндокринолог, диабетолог, президент ОООИ "Российская диабетическая ассоциация", заведующий̆ отделением программного обучения и лечения Института диабета ФГБУ "Эндокринологический̆ научный̆ центр" Минздрава России;

• Трошина Екатерина Юрьевна, д. м. н., член-корр. РАН, профессор РАН, заместитель директора ФГБУ "Эндокринологический̆ научный̆ центр" Минздрава России по координации эндокринологической службы, руководитель Координационного совета НМИЦ эндокринологии, руководитель отдела терапевтической эндокринологии;

• Иванова Екатерина Сергеевна, к.м.н., главный специалист по медицинской профилактике ЦФО Минздрава России и Минздрава Московской области, профессор кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии ФУВ ГБУЗМО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского;

• Жулев Александр Юрьевич, сопредседатель Всероссийского Союза общественных объединений пациентов;

• Ливия Алимена, директор европейского офиса Международного института печени (Global Liver Institute).

Модератором круглого стола будет обозреватель "Российской газеты" Ирина Григорьевна Краснопольская.

На заседание приглашены эксперты в области гепатологии, эндокринологии, онкологии, кардиологии, диабетологии, а также представители пациенских организаций.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) - заболевание печени у людей, не злоупотребляющих алкоголем, которое встречается у 25-30% взрослого населения. Но знают о нем удручающе мало. НАЖБП тесно связана с современным образом жизни, в первую очередь излишне калорийным питанием и недостатком движения, и с каждым годом ее распространенность растет. Без диагностики и лечения НАЖБП может привести к сердечно-сосудистым катастрофам, онкологическим заболеваниям, циррозу и раку печени.

12 июня 2019 года Россия впервые присоединяется к Международному дню информирования о НАЖБП. В связи с этой датой Фонд поддержки и развития доказательной медицины проводит круглый стол, посвященный проблеме НАЖБП, на котором соберутся врачи и ученые - эксперты в области гепатологии, эндокринологии, онкологии, кардиологии, диабетологии, а также международные эксперты и представители пациентских организаций. Участники обсудят различные стороны проблемы НАЖБП: сердечно-сосудистые заболевания и заболевания печени в контексте НАЖБП, диагностика заболевания, изменение образа жизни и возможности лекарственной терапии и барриатрической хирургии для лечения и профилактики НАЖБП.

Организатор - Фонд поддержки и развития доказательной медицины (www.ebmfoundation.ru).



