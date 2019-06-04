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04.06.2019 23:49
Рубрика: Спорт

Конкурентов у Джанни нет

В среду пройдут выборы президента ФИФА
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск № 120(7878)
4 июня в Париже состоится 69-й по счету конгресс ФИФА. На нем пройдут выборы главы мирового футбола, которые на этот раз не содержат никакой интриги.

Еще год назад на аналогичном форуме в Москве действующий президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о желании баллотироваться на новый четырехлетний срок. После этого планета увидела роскошный чемпионат мира в России, который только добавил популярности Инфантино. ФИФА заработала на этом турнире огромные деньги - кстати, финансовые итоги года также будут обсуждаться на сегодняшнем конгрессе. Ну а Джанни на волне успеха получил поддержку аж 196 национальных федераций, хотя для выдвижения кандидатом было достаточно пяти. Неудивительно, что желающих бросить швейцарцу вызов в такой ситуации не нашлось - победить на выборах Инфантино сейчас не под силу никому. А значит, конгрессу остается только официально утвердить Джанни президентом до 2023 года.

Ну а другой пункт программы конгресса выглядит более любопытным. Как известно, ФИФА планирует расширить число участников финальной части чемпионата мира с 32 до 48 команд. Тот же Инфантино подчеркивает, что таким образом турнир расширит аудиторию и привлечет еще больше фанатов. В расширенном формате точно пройдет ЧМ-2026, который совместно примут Канада, США и Мексика. Но ФИФА, кажется, не терпится начать эксперимент раньше.

Катар примет клубные чемпионаты мира по футболу 2019 и 2020 годов

Вроде бы уже неоднократно говорилось о том, что ближайший чемпионат мира изменения не затронут. И буквально в мае об этом было объявлено в очередной раз. С учетом размеров Катара, где турнир планируется провести всего на восьми стадионах, 48 команд действительно кажется перебором. Однако в программе конгресса под 11-м пунктом значатся дискуссии о предложении расширить число участников чемпионата мира-2022 до 48 сборных. Впрочем, судя по всему, в данном случае дискуссиями дело и ограничится.

Напомним, что буквально накануне ФИФА добавила в календарь еще два турнира, которые также должен принять Катар. Уже в 2019 и 2020 годах в стране пройдут клубные чемпионаты мира. Они должны стать тестовыми соревнованиями перед ЧМ-2022 и запланированы на декабрь, чтобы понять, насколько здесь комфортны климатические условия зимой. Кстати, клубный чемпионат мира также в ближайшие годы ждут серьезные реформы. Уже с 2021 года число его участников резко увеличится. Если сейчас титул разыгрывают восемь команд - по одной от каждого континента плюс хозяева, - то через два года их будет 24.

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