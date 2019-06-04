5 июня в Порту стартует финальная стадия Лиги наций. В первом полуфинальном матче португальцы примут Швейцарию. Во второй паре 6 июня сойдутся англичане с голландцами.

С момента завершения чемпионата мира-2018 Криштиану Роналду провел за сборную лишь два матча. Фото: EPA

В финальный этап попали победительницы групп элитного дивизиона "А" Лиги наций. Изначально интерес к проведению мини-турнира выразили сразу три страны: Португалия, Италия и Польша. Поскольку они попали в одну компанию в Лиге наций, это автоматически означало, что соревнование проведет триумфатор данной группы. Им оказались португальцы.

Победитель финального этапа получит не только первый в истории трофей Лиги наций, но и 71-сантиметровый кубок из серебра. Кроме того, все четыре участника получат солидные призовые. Лучшая сборная заработает 10,5 миллиона евро, финалист - девять миллионов. Также в турнире предусмотрен матч за третье место. Его победитель пополнит свою казну на восемь миллионов евро, проигравший - на семь миллионов.

Назвать однозначного фаворита финального этапа Лиги наций сложно. Возможно, чуть предпочтительнее выглядят шансы у Португалии. На правах хозяев Криштиану Роналду и компания наверняка постараются завоевать Кубок. Мотивация у лидера этой сборной Роналду должна быть запредельной. Дебютный сезон в Италии у него, будем откровенны, получился не самым лучшим. Криштиану впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров национального первенства, плюс "Ювентус" неудачно выступил в Кубке страны и Лиге чемпионов.

- Роналду - наш лидер. Криштиану готов забивать и выиграть трофей. Это наша цель. Тем более что мы выступаем дома, - подчеркнул защитник команды Португалии Жозе Фонте.

Добавим, что решающая встреча финального этапа Лиги наций и матч за третье место состоятся в воскресенье.

Где будем смотреть

5 июня, среда, Матч ТВ

21.35 Португалия - Швейцария. Прямая трансляция.