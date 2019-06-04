Американский генерал испугался роста космических возможностей России

Космический потенциал Вооруженных сил России стремительно растет, а преимущество США в этой сфере столь же стремительно сокращается. Такую оценку озвучил американский генерал Джон Реймонд, чью кандидатуру Белый дом выдвинул на должность командующего создаваемых космических войск США.

По словам Реймонда, который письменно ответил на вопросы конгрессменов, рассматривающих его кандидатуру, "оперативное преимущество США сокращается, а Россия демонстрирует заметные успехи" на космическом поприще. Речь идет об оборонных возможностях, таких как лазерное оружие или средства радиоэлектронной борьбы.

Так, по его данным, у России теперь третий по численности флот спутников на орбите. Больше только у Китая и США. Рост российского потенциала, на взгляд генерала, "угрожает интересам и превосходству" Соединенных Штатов в космосе, хотя, как он отметил, в плане мирного освоения космоса у двух стран "есть совпадающие интересы".

Напомним, что в прошлом году президент Дональд Трамп приказал выделить космические возможности Пентагона в отдельный вид войск. Следует учитывать, что на слушаниях в конгрессе американские военачальники нередко в самых драматичных тонах расписывают угрозы, исходящие для США от успехов российских военных, таким образом пытаясь выбить из законодателей побольше финансирования для своих подопечных.