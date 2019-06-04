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04.06.2019 22:05
Рубрика: В мире

Американский генерал испугался роста космических возможностей России

Текст: Игорь Дунаевский

Космический потенциал Вооруженных сил России стремительно растет, а преимущество США в этой сфере столь же стремительно сокращается. Такую оценку озвучил американский генерал Джон Реймонд, чью кандидатуру Белый дом выдвинул на должность командующего создаваемых космических войск США.

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По словам Реймонда, который письменно ответил на вопросы конгрессменов, рассматривающих его кандидатуру, "оперативное преимущество США сокращается, а Россия демонстрирует заметные успехи" на космическом поприще. Речь идет об оборонных возможностях, таких как лазерное оружие или средства радиоэлектронной борьбы.

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Так, по его данным, у России теперь третий по численности флот спутников на орбите. Больше только у Китая и США. Рост российского потенциала, на взгляд генерала, "угрожает интересам и превосходству" Соединенных Штатов в космосе, хотя, как он отметил, в плане мирного освоения космоса у двух стран "есть совпадающие интересы".

Напомним, что в прошлом году президент Дональд Трамп приказал выделить космические возможности Пентагона в отдельный вид войск. Следует учитывать, что на слушаниях в конгрессе американские военачальники нередко в самых драматичных тонах расписывают угрозы, исходящие для США от успехов российских военных, таким образом пытаясь выбить из законодателей побольше финансирования для своих подопечных.

В мире США Россия и США
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