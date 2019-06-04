Андрею Аршавину закрыли выезд за границу

Бывшему капитану сборной России, полузащитнику "Зенита" и "Арсенала" Андрею Аршавину запретили выезжать за границу. Дело в том, что Аршавин отказался выплачивать 350 тысяч рублей на содержание дочери, сообщает KP.Ru.

Сегодня в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга продолжились слушания по делу о разводе Аршавина и его супруги Алисы Казьминой. Самым важным моментов был как раз вопрос с алиментами на 2-летнюю дочь Андрея и Алисы - Есении. По словам адвоката Казьминой Александра Добровинского, Аршавин отказывается платить алименты.

Добавим, что следующее заседания намечено на 24 июня.