Apple презентовала новую macOS и избавилась от iTunes

На конференции разработчиков WWDC 2019 в Калифорнии Apple представила новейшую версию операционной системы для настольных компьютеров macOS Catalina.

Главным сюрпризом стало то, что разработчики избавились от iTunes. Пользователям предложены другие развлекательные приложения: Apple Music, "Подкасты" и Apple TV. Они должны упростить поиск и воспроизведение музыки, телесериалов, фильмов и подкастов.

В новом приложении "Музыка" для Mac доступно более 50 миллионов композиций, плейлистов и видеоклипов. Пользователи получат доступ ко всем трекам из медиатеки, которую они собрали ранее - скачанному, купленному и скопированному с компакт-дисков контенту. Совершать покупки можно будет в музыкальном разделе магазина iTunes Store.

Приложение Apple TV - это единый интерфейс для разных вариантов поиска и просмотра фильмов и сериалов. В нем доступны каналы Apple TV, персональные рекомендации и более 100 000 фильмов и телесериалов из iTunes. Контент (в том числе в формате 4K HDR с поддержкой Dolby Atmos) можно будет выбирать, покупать или брать напрокат. Осенью в приложении Apple TV появится сервис Apple TV+: в нем по подписке можно будет смотреть оригинальный контент от Apple.

Каталог приложения "Подкасты" включает более 700 000 различных шоу с возможностью автоматического оповещения о выпуске новых эпизодов. В приложении появились новые категории, подборки от редакторов со всего мира, а также расширены возможности поиска. Теперь пользователи смогут находить эпизоды по имени ведущего, приглашённого гостя или теме обсуждения.

В числе прочих новшеств macOS Catalina - функция Sidecar. Она позволяет использовать iPad в качестве расширенного дисплея для Mac (либо как планшет для рисования). С помощью Apple Pencil можно будет рисовать и писать в любых приложениях Mac, поддерживающих стилус. Также функция Sidecar позволят расширить рабочий стол на два дисплея для удобства работы.

Технология "Управление голосом" даст возможность использовать компьютер, в том числе, людям с ограниченными возможностями. За распознавание отвечает встроенная технология Siri. Функция "Управление голосом" позволяет выполнять касание, смахивание и прокрутку. Она также доступна в iOS и iPadOS.

В новой операционной системе будет доступна функция "Экранное время", подобная той, что есть на мобильных устройствах. Функция "Семейный доступ" позволит выбирать, с кем и когда ребенок может общаться.

В приложении "Фото" появится новый интеллектуальный механизм просмотра, отображающий лучшие фотографии, сделанные пользователем. В "Заметках" добавится режим просмотра "Галерея" и дополнительные возможности для совместной работы. А в "Напоминаниях" поменяется дизайн и пользовательский интерфейс.

Бета-версия macOS Catalina будет доступна для тестирования до конца июня. Официальный релиз ОС должен выйти осенью.