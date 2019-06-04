Овен
Высока вероятность, что действия партнеров окажутся неожиданными и вам придется по ходу дела менять свою тактику.
Телец
Проявите осторожность в коммерческих делах, ваши компаньоны могут настаивать на заключении невыгодных соглашений.
Близнецы
Направьте энергию в мирное русло; бездействие может привести к агрессии и раздражению.
Рак
Не тратьте время на дела, сопряженные с трудностями. Лучше решите старые, которые откладывали в долгий ящик.
Лев
Сила воли и обаяние будут вам защитой от капризов партнеров и помогут добиться успеха.
Дева
Вы можете разочароваться в том, что еще недавно казалось интересным и прибыльным.
Весы
Берегите чувства окружающих, так как нанесенные обиды будут помниться очень долго.
Скорпион
Хороший момент для подведения итогов. Решите, какие предприятия имеют право на жизнь, а какие пора ликвидировать.
Стрелец
Вы станете лучше понимать близких и это поможет вам быстрее находить выход из конфликтных ситуаций.
Козерог
Сейчас вам придется бороться со множеством соблазнов. Но любые приключения сопряжены с большими потерями.
Водолей
Только данные ранее обещания заставят вас делать то, что должно, но если найдется дело по душе, то ничто не заставит вас отказаться от задуманного.
Рыбы
У вас появятся новые возможности, хотя реализация одних окажется вам не по силам, а другие окажутся слишком сложны.