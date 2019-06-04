Новости

Американский генерал испугался роста космических возможностей России 22:05
Собянин: Москва находится на середине пути благоустройства 22:02
Полиция начала проверку по факту взлома и хищений в РКК "Энергия" 21:58
Рианна стала богаче Мадонны 21:29
МИД призвал все силы в Судане решить конфликт мирными способами 21:24
Медведев освободил от должности заместителей руководителей Россвязи и ФТС 21:23
Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте 21:20
Роскомнадзор потребовал удалить фейки в соцсетях о ЧП в Дзержинске 21:02
В Верховной раде предложили конфисковывать имущество у жителей Донбасса 20:48
В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми 20:33
Мэр Харькова призвал "возвращаться с майданов к здравому смыслу" 20:17
Беглов назначил двух новых глав комитетов Смольного 19:53
Стало известно, почему предприниматели закрывают свой бизнес 19:49
Вышел тизер нового "Короля льва" с голосом Бейонсе 19:39
Зеленский заявил в Брюсселе о готовности к переговорам с Россией 19:36
СК возбудил дело по факту обстрела мечети в Донецке 19:25
Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто 19:22
Книгу арктических снимков представил в Москве лауреат премии "Золотой глаз" 19:08
Путин: Необходимо информирование власти о работе банков и застройщиков 19:03
АвтоВАЗ отозвал у владельцев почти тысячу Lada Xray 19:02
СМИ: Сыгравший Тора Крис Хемсворт приостанавливает карьеру 18:59
Квентин Тарантино занялся экранизацией своего комикса "Джанго/Зорро" 18:38
В Петербурге нашли танцовщицу, оставившую годовалого сына 18:33
Зеленский пообещал выполнять Минские соглашения 18:32
Дизайнер показал новое поколение легендарного УАЗ-469 18:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 21:19
Рубрика: Общество

Гороскоп

5 июня - 11 июня
Текст: Елена Шмелева
Российская газета - Неделя № 121(7879)

Овен

Высока вероятность, что действия партнеров окажутся неожиданными и вам придется по ходу дела менять свою тактику.

Телец

Проявите осторожность в коммерческих делах, ваши компаньоны могут настаивать на заключении невыгодных соглашений.

Близнецы

Направьте энергию в мирное русло; бездействие может привести к агрессии и раздражению.

Рак

Не тратьте время на дела, сопряженные с трудностями. Лучше решите старые, которые откладывали в долгий ящик.

Лев

Сила воли и обаяние будут вам защитой от капризов партнеров и помогут добиться успеха.

Дева

Вы можете разочароваться в том, что еще недавно казалось интересным и прибыльным.

Весы

Берегите чувства окружающих, так как нанесенные обиды будут помниться очень долго.

Скорпион

Хороший момент для подведения итогов. Решите, какие предприятия имеют право на жизнь, а какие пора ликвидировать.

Стрелец

Вы станете лучше понимать близких и это поможет вам быстрее находить выход из конфликтных ситуаций.

Козерог

Сейчас вам придется бороться со множеством соблазнов. Но любые приключения сопряжены с большими потерями.

Водолей

Только данные ранее обещания заставят вас делать то, что должно, но если найдется дело по душе, то ничто не заставит вас отказаться от задуманного.

Рыбы

У вас появятся новые возможности, хотя реализация одних окажется вам не по силам, а другие окажутся слишком сложны.

Общество Ежедневник Гороскоп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Роскосмос заявил о проникновении посторонних в РКК "Энергия"
Испытания новой российской противоракеты показали на видео
Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты"