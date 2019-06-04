Овен

Высока вероятность, что действия партнеров окажутся неожиданными и вам придется по ходу дела менять свою тактику.

Телец

Проявите осторожность в коммерческих делах, ваши компаньоны могут настаивать на заключении невыгодных соглашений.

Близнецы

Направьте энергию в мирное русло; бездействие может привести к агрессии и раздражению.

Рак

Не тратьте время на дела, сопряженные с трудностями. Лучше решите старые, которые откладывали в долгий ящик.

Лев

Сила воли и обаяние будут вам защитой от капризов партнеров и помогут добиться успеха.

Дева

Вы можете разочароваться в том, что еще недавно казалось интересным и прибыльным.

Весы

Берегите чувства окружающих, так как нанесенные обиды будут помниться очень долго.

Скорпион

Хороший момент для подведения итогов. Решите, какие предприятия имеют право на жизнь, а какие пора ликвидировать.

Стрелец

Вы станете лучше понимать близких и это поможет вам быстрее находить выход из конфликтных ситуаций.

Козерог

Сейчас вам придется бороться со множеством соблазнов. Но любые приключения сопряжены с большими потерями.

Водолей

Только данные ранее обещания заставят вас делать то, что должно, но если найдется дело по душе, то ничто не заставит вас отказаться от задуманного.

Рыбы

У вас появятся новые возможности, хотя реализация одних окажется вам не по силам, а другие окажутся слишком сложны.