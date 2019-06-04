Росавиация настоятельно рекомендовала авиакомпаниям резервировать воздушные суда на случай непредвиденных ситуаций, чтобы в высокий летний сезон отпусков и школьных каникул все пассажиры улетали вовремя.

Тем, кто допускает сбои, будут сокращать полетные программы, уточнили в ведомстве. То есть разрешенных рейсов у перевозчика станет меньше, чтобы он лучше с ними справлялся. К этому высокому сезону Росавиация уже провела зачистку. Чартерные программы полетов формировались "исходя из количества исправных воздушных судов в парке авиакомпаний", - сообщили "Российской газете" в ведомстве.

Рейсы должны отправлять без сбоев, а контроль безопасности усилить, также предупредила перевозчиков Росавиация в специальном письме. Документ направили авиакомпаниям, операторам аэродромов и территориальным органам Росавиации.

Пассажирам дополнительные меры неудобств не доставят, напротив, помогут повысить качество обслуживания, заверили в Росавиации. Не повлияют меры также на цены, говорят эксперты. "Скорее всего, мероприятия будут выполнять за счет внутренних ресурсов компаний, не привлекая дополнительный персонал", - пояснил "РГ" замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ Даниил Квон.

Авиакомпаниям предписано каждый день мониторить технологический график и оборот воздушных судов. Касается это как регулярных, так и чартерных рейсов. И если отмена рейса все-таки произойдет, перевозчики должны позаботиться о комфорте пассажиров, напомнили в Росавиации. Авиакомпании обязаны в зависимости от длительности ожидания обеспечить людей прохладительными напитками, горячим питанием, а также разместить в гостиницах.

Авиакомпании должны следить за графиком полетов и резервировать самолеты на случай непредвиденных ситуаций

Кстати, доставить путешественников транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно также должны авиакомпании. И еще требуется создать условия для хранения багажа. Регулируют поведение авиакомпаний "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей". В этом документе прописаны все нормы, которые перевозчики должны соблюдать.

Подумать придется и о правильной коммуникации с пассажирами. В местах массового пребывания людей в аэропортах авиакомпании должны организовать информационно-разъяснительную работу. Пассажиры не должны волноваться в ожидании рейса и в поисках сведений звонить на всевозможные "горячие линии".

Контролировать ситуацию на местах будут представители территориальных органов Росавиации. Они должны помогать оперативно решать вопросы по предотвращению и устранению различных причин сбоев.

Что касается бесперебойности полетов и резервирования воздушных судов, то здесь постоянного контроля со стороны ведомств не существует, компании сами должны следить за ситуацией и принимать оперативные меры. "Постоянно держать резервные самолеты в аэропорте крайне накладно для авиакомпаний, так как во время простоя взимается плата по тоннажу за каждый килограмм", - поясняет Даниил Квон. Поэтому авиаперевозчики стараются держать самолеты в воздухе и отправляют их в рейс при любой возможности.

Но график полетов можно планировать и отслеживать таким образом, чтобы всегда был какой-то резервный борт, готовый вылететь в нужном направлении, отмечает эксперт.

Теперь о безопасности. Росавиация напоминает, что авиакомпании должны исключить поспешные и необоснованные решения по допуску самолетов к эксплуатации после отказов и выявления неисправностей. Также Росавиация призвала уделить внимание медицинскому контролю за персоналом. Авиакомпании должны уточнить планы взаимодействия с правоохранительными службами на случай чрезвычайных ситуаций, проверить противопожарное оборудование, исправность техсредств охраны, связи и видеонаблюдения.

Дополнительные меры безопасности в летний сезон не приведут к подорожанию авиабилетов и не доставят неудобства пассажирам

Что касается детей, которые отправляются в здравницы и лагеря отдыха, то экипажу самолета необходимо заранее сообщить, что на борту будут детские группы. Работники аэропорта и авиакомпании должны обеспечить им безопасный проход, проезд в автобусе, подъем по трапу и посадку в самолет. Все эти нюансы обозначены в письме Росавиации, направленном компаниям и аэропортам.

По понятным причинам подробности дополнительных мер безопасности не раскрываются.