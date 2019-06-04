Новости

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми 20:33
Мэр Харькова призвал "возвращаться с майданов к здравому смыслу" 20:17
Беглов назначил двух новых глав комитетов Смольного 19:53
Стало известно, почему предприниматели закрывают свой бизнес 19:49
Вышел тизер нового "Короля льва" с голосом Бейонсе 19:39
Зеленский заявил в Брюсселе о готовности к переговорам с Россией 19:36
СК возбудил дело по факту обстрела мечети в Донецке 19:25
Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто 19:22
Книгу арктических снимков представил в Москве лауреат премии "Золотой глаз" 19:08
Путин: Необходимо информирование власти о работе банков и застройщиков 19:03
АвтоВАЗ отозвал у владельцев почти тысячу Lada Xray 19:02
СМИ: Сыгравший Тора Крис Хемсворт приостанавливает карьеру 18:59
Квентин Тарантино занялся экранизацией своего комикса "Джанго/Зорро" 18:38
В Петербурге нашли танцовщицу, оставившую годовалого сына 18:33
Зеленский пообещал выполнять Минские соглашения 18:32
Дизайнер показал новое поколение легендарного УАЗ-469 18:27
Роструд готовит документы по выплатам пострадавшим в Дзержинске 18:21
Роскосмос заявил о проникновении посторонних в РКК "Энергия" 18:15
Лавров подверг сомнению качество работы советников Трампа 17:57
СМИ: Трамп задремал, когда Елизавета II произносила тост 17:49
Названы самые популярные у туристов некурортные города 17:46
На Кубани в ДТП с маршруткой пострадали четыре пассажира 17:43
Силовики начали изымать документы в минкультуры КБР 17:37
В Совфеде Зеленскому указали на риски от попытки "вернуть Крым" 17:37
В Калининграде нашлись трое пропавших школьников 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 19:46
Рубрика: В мире

Точка невозврата

Изменения в климате могут принять необратимый характер
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
Австралийский центр по изучению климатических изменений выпустил доклад, согласно которому существует реальный риск того, что человеческая цивилизация может оказаться на грани коллапса уже в 2050 году. Авторы работы утверждают, что в ближайшие 30 лет среднее значение температуры на планете повысится на 3 градуса. Это неминуемо запустит процессы разрушения ключевых экосистем планеты, включая Арктику, тропические леса Амазонии и коралловые рифы. При самом худшем сценарии, в 2050 году будет пройдена своеобразная "точка невозврата", когда человечество уже не сможет влиять на ситуацию, что может поставить цивилизацию на грань исчезновения.

"Около 35% суши и 55% всего населения Земли ежегодно в течении 20 дней будут подвергаться смертельным температурам, сильно превышающим порог выживаемости человека", указано в докладе. В самом апокалиптическом сценарии за коллапсом экосистем последуют эпидемии, техногенные катастрофы и новые вооруженные конфликты в борьбе за жизненно-важные ресурсы, такие, например, как пресная вода. Западная Африка, Ближний Восток, тропики Южной Америки и регион Юго-Восточной Азии пострадают больше всего - более миллиарда человек вынуждены будут покинуть эти территории из-за смертельной жары. В целом, отмечают авторы, изменения климата на планете также приведут к смене самой парадигмы человеческого существования.

Экс-глава Росгидромета призвал готовиться к опасным изменениям климата
В мире Океания Австралия Общество Наука Климат на Земле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Роскосмос заявил о проникновении посторонних в РКК "Энергия"
Испытания новой российской противоракеты показали на видео
Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты"