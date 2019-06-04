Австралийский центр по изучению климатических изменений выпустил доклад, согласно которому существует реальный риск того, что человеческая цивилизация может оказаться на грани коллапса уже в 2050 году. Авторы работы утверждают, что в ближайшие 30 лет среднее значение температуры на планете повысится на 3 градуса. Это неминуемо запустит процессы разрушения ключевых экосистем планеты, включая Арктику, тропические леса Амазонии и коралловые рифы. При самом худшем сценарии, в 2050 году будет пройдена своеобразная "точка невозврата", когда человечество уже не сможет влиять на ситуацию, что может поставить цивилизацию на грань исчезновения.

"Около 35% суши и 55% всего населения Земли ежегодно в течении 20 дней будут подвергаться смертельным температурам, сильно превышающим порог выживаемости человека", указано в докладе. В самом апокалиптическом сценарии за коллапсом экосистем последуют эпидемии, техногенные катастрофы и новые вооруженные конфликты в борьбе за жизненно-важные ресурсы, такие, например, как пресная вода. Западная Африка, Ближний Восток, тропики Южной Америки и регион Юго-Восточной Азии пострадают больше всего - более миллиарда человек вынуждены будут покинуть эти территории из-за смертельной жары. В целом, отмечают авторы, изменения климата на планете также приведут к смене самой парадигмы человеческого существования. Экс-глава Росгидромета призвал готовиться к опасным изменениям климата