BadComedian объявил о возможном закрытии своего канала на YouTube

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) может закрыть свой канал на Youtube из-за судебного иска. Компания Kinodanz подала на него в суд иск на миллион рублей из-за обзора на фильм "За гранью реальности", в котором снялся Антонио Бандерас. Картину также называют российским "ответом" "Друзьям Оушена".

Истец заявляет, что в ролике, который посмотрели около семи миллионов интернет-пользователей, нарушен допустимый объем цитирования видеоряда фильма. Также Баженова обвиняют в порче репутации. За это кинообозревателю грозит штраф в размере миллиона рублей. Судебные тяжбы продолжаются с начала года.

Сам блогер назвал иск "попыткой цензурировать критику". Кинообозреватель также опасается, что его блог может быть заблокирован. Он предупредил своих подписчиков, что подумывает закрыть канал сам.