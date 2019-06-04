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Рубрика: Культура

BadComedian объявил о возможном закрытии своего канала на YouTube

Евгений Баженов. Фото: kinopoisk.ru Евгений Баженов. Фото: kinopoisk.ru
Евгений Баженов. Фото: kinopoisk.ru

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) может закрыть свой канал на Youtube из-за судебного иска. Компания Kinodanz подала на него в суд иск на миллион рублей из-за обзора на фильм "За гранью реальности", в котором снялся Антонио Бандерас. Картину также называют российским "ответом" "Друзьям Оушена".

Фото: YouTube
Первый канал с 100 млн пользователей появился на YouTube

Истец заявляет, что в ролике, который посмотрели около семи миллионов интернет-пользователей, нарушен допустимый объем цитирования видеоряда фильма. Также Баженова обвиняют в порче репутации. За это кинообозревателю грозит штраф в размере миллиона рублей. Судебные тяжбы продолжаются с начала года.

Сам блогер назвал иск "попыткой цензурировать критику". Кинообозреватель также опасается, что его блог может быть заблокирован. Он предупредил своих подписчиков, что подумывает закрыть канал сам.

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