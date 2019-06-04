Более 30 человек погибли при разгоне демонстрантов в Судане

В результате разгона палаточного лагеря в городе Хартум (столица Судана) погибли 35 человек, сотни пострадали. Оппозиция заявила, что точное число убитых переходным военным советом пока не может быть установлено.

Армия Судана в понедельник приступила к активным действиям по пресечению народных волнений на площади у здания минобороны. Силовики перекрыли все центральные улицы Хартума и применили оружие.

Военные заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Напомним, государственный переворот произошел в Судане 11 апреля. Президент страны Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть перешла к военному совету. Однако народные протесты не утихают.