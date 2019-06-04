Брестская область сформировала областную команду на II Европейские игры

Город над Бугом, как чаще именуют Брест его жители, покоряет не только своей тысячелетней историей, но и духом атлетического азарта, справедливо считаясь второй спортивной столицей Беларуси. Вот и на предстоящих в этом месяце II Европейских играх 23 именитых спортсмена в девяти видах спорта будут отстаивать честь страны.

Кстати, по данным местных властей, только за последнее десятилетие город и область делегировали в национальные сборные РБ сотни спортсменов. Традиционно сильны брестчане в легкой атлетике, пулевой стрельбе, гребле, а также в игровых видах: бейсболе, гандболе, хоккее на траве. Вот и на предстоящий континентальный форум заявлены лучшие мастера по акробатике, бадминтону, баскетболу, велосипедному спорту, гребле на байдарках и каноэ, каратэ, легкой атлетике, пулевой стрельбе и пляжному футболу.

Особый колорит, по мнению спортивных обозревателей, придают региону крупные спортивные объекты Бреста: гребной канал, стадионы, легкоатлетический манеж, роллерные трассы, плавательные бассейны. Заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк, которого цитирует агентство, убежден, что "брестские спортсмены будут достойно выглядеть в национальной команде. Все организационные и технические вопросы - позади. Спортсмены, как говорится, на низком старте. Осталось одно - показать результат".

Место в составе сборной Брестской области завоевали и молодые, и опытные спортсмены. Среди них велосипедистка Елена Омелюсик, байдарочник Олег Юреня, легкоатлетки Татьяна Холодович и Эльвира Герман. В команду региона включен и Юрий Щербацевич - многократный чемпион Европы, призер мировых первенств, в активе которого успешные выступления на трех Олимпиадах и I Европейских играх в столице Азербайджана, информирует БЕЛТА.

Вице-губернатор напомнил, что регион уже присоединился к мультиспортивному форуму, первым на белорусской земле встретив эстафету огня "Пламя мира" II Европейских игр. По его словам, гостиницы, объекты придорожного сервиса давно подготовились к приему гостей. Туроператоры разработали более 40 экскурсионных программ с посещением и спортивных объектов.

Во время европейских игр, которые пройдут в последнюю декаду июня, в области намечено провести свыше 20 фольклорных, танцевальных фестивалей, спортивных праздников, а на стадионе "Брестский" будет организована фан-зона с трансляцией состязаний из Минска и развлекательной программой для болельщиков и туристов региона.

Эта площадка, уточняет агентство, откроется 21 июня и будет работать с 17:00 до 23:00. А в дни церемоний открытия и закрытия Игр - с 17:00 до 00:30.

