Четыре человека погибли в результате массовой стрельбы в Австралии

Инцидент произошел во вторник около 18 часов по местному времени в одном из мотелей австралийского города Дарвин. Жертвами вооруженного мужчины стали четыре человека, еще одна женщина получила ранения ног.

Один из очевидцев сообщил, что видел человека высокого роста с татуировкой на шее, который вошел в помещение с дробовиком, и казалось, "искал кого-то". Свидетельница Лия Поттер сказала, что стрелявший был вооружен дробовиком и сначала выстрелил в женщину через дверь ее гостиничного номера. Другой свидетель Джон Роуз рассказал АВС, что видел, как стрелок вошел в мотель с "обрезанным ружьем".

"Он стрелял в двери всех комнат и входил в каждую из них. Потом мы увидели, как он выбежал, запрыгнул в свой пикап Toyota и бросился бежать", - сказал очевидец, добавив, что нападавший был спокоен во время стрельбы.

Свидетели также сообщили, что слышали до 20 выстрелов, и видели человека, который ходил по мотелю в поисках кого-то.

Как сообщает news.com.au, злоумышленнику удалось скрыться с места преступления и уехать на окраину города. Пробыв в бегах более часа, 45-летний мужчина позвонил суперинтенданту полиции провинции Северная территория и попросил поместить его под стражу.

Впоследствии полиция Австралии арестовала подозреваемого, которого описали как белого человека одетого в камуфляж. Стало известно, что задержанный хорошо известен полиции. Менее шести месяцев назад он вышел из тюрьмы, попав под условно-досрочное освобождение, и был обязан носить электронный браслет. Полиция проверяет предполагаемые связи этого человека с местными преступными бандами мотоциклистов.

Видео, снятое на месте происшествия, запечатлило, как мужчина весь в крови и с голым торсом лежит на спине, пытаясь ударить по винтовке одного из полицейских. В среду подозреваемому будет предъявлено обвинение в суде.