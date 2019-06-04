Что подарил нам праздник Вознесения Господня

Японские ученые доказали: люди, у которых вошло в привычку регулярно с утра хотя бы по пять минут смотреть на небо, живут гораздо плодотворнее тех, кто сразу погружается в пучину дня.

"Смотрящие в небо", как выяснилось, легко воспринимают новое, не задают себе так называемый "потолок развития", когда человек заранее убежден, что какие-то сферы деятельности ему неподвластны, и этим обрекает себя на поражение. Не знакомы им депрессии и суицидальные настроения. Причем дело тут не в каком-либо специфическом состоянии созерцания, не в произнесении молитв или каких-то мантр. Ученые считают: взгляд вверх совпадает с главным анатомическим вектором человека - существа прямоходящего: уложи да хоть здоровяка в постель, не давай ему подниматься и последствия отсутствия вертикальности будут ужасны.

Для богословов тут ничего нового нет. Только богословие в такой устремленности ввысь видит не столько физиологическую основу, она здесь вторична, сколько духовную. Для человека, созданного по образу и подобию Божьему, устремленность вверх, от праха земного к Царствию небесному, - естественна. И праздник, который православные отмечают 6 июня, многое тут объясняет.

Вознесение Господне - один из двенадцати главных церковных праздников христиан, отмечают его на сороковой день после Пасхи. Как сообщает евангелист Лука, "в продолжение сорока дней" после Своего Воскресения Христос являлся Своим ученикам, беседуя с ними, укрепляя их веру в экстраординарное событие, событие, превышающее человеческий опыт, - в Свое Воскресение из мертвых, в Свою победу над смертью. Иисус готовит апостолов к грядущему служению. И на сороковой день после Пасхи Христос собирает апостолов, приводит их на Елеонскую, или Масличную, гору на востоке от Иерусалима, и возносится на небо. Современные историки датируют событие Вознесения серединой мая 30 года I века нашей эры.

На знаменитой иконе "Вознесение", приписываемой нашему гению Андрею Рублеву, изображено, как Иисус Христос возносится на небо в круглом облаке ярко синего цвета, поддерживаемом парящими ангелами. Синий цвет в иконописи - символ бесконечного неба, иного, вечного мира. Под облаком - Богородица. Стройные очертания Её фигуры четко выделены на фоне светящихся одежд стоящих за Девой Марией двух ангелов. Рядом, но все же отделенно от Божьей Матери, теснятся двенадцать апостолов, их взоры устремлены ввысь. В том, что Богородица зрительно отделена от апостолов, глубокий смысл: так подчеркивается особое место Матери Христа. Изобразив Деву Марию стоящей на земле, Андрей Рублев композиционно указывает на то, что Богородица принадлежит миру иному, миру небесному. Икону не зря называют богословием в красках, а иконы Андрея Рублева - не просто шедевры живописи, в них, по слову Д.С. Лихачева, прозрение духовных законов. Рублевское "Вознесение" пронизано светом и радостью, и это тоже не случайно.

Церковь Большое Вознесение, где в 1831 году венчался А.С. Пушкин с Н.Н. Гончаровой. Фото: PHOTOXPRESS

Праздник Вознесения Господня был любимейшим на Руси: звон колоколов, свобода торжества, когда никто не работает, ликование народа... В такой вот праздничный день в 1799 году родился еще один наш гений - Александр Сергеевич Пушкин. Праздник Вознесения Господня имеет скользящую дату, ведь он зависит от дня празднования Пасхи, и в 1799 году, как и в 2019-м, это был день рождения великого поэта. Разве не чудо? Поэт, вознесший русскую словесность до высот недостижимых; гений, вся жизнь которого восхождение над своим человеческим: наследственностью, воспитанием, социальными рамками, темпераментом, характером, средой, в конце концов, судьбой, появился на свет именно в праздник Вознесения. При всеобщем ликовании народа и звоне колоколов! Чудо Божье. Пушкин особо любил и выделял этот праздник, хорошо знал икону "Вознесение", и даже для венчания выбрал храм Большое Вознесение у Никитских ворот в Москве.

Вознесение было любимым праздником великого поэта. Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Событие Вознесения Иисуса Христа - это завершение Его земного служения. Но Вознесением Иисус не покидает землю, и богослужение в храмах говорит о вездеприсутствии Бога в нашем мире. Но вот эту пронизанность нашего мира присутствием Божьим надо еще суметь разглядеть. А для этого нужно как минимум, хотя бы иногда, направлять свой взор от сиюминутного туда, ввысь, в небо. И тогда и в утреннем радостном щебете птиц, и в лучах солнца, и в отблеске свечи у иконы, и в молитве, и в том добром деле, что кто-то сейчас совершает, - во всем будет ощущаться присутствие Божьей Любви.