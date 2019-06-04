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04.06.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Что Роскачество нашло в черном чае

Текст: Марина Гусенко
Специалисты Роскчества завершили исследование черного чая. Для тестирования было выбрано 48 листовых и пакетированных чаев 35 брендов - не только отечественных, но и из Польши, Индии, Шри-Ланки, ОАЭ. Каждый образец был проверен по 178 параметрам.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Что нехорошего нашли в чае? В пакетированной заварке одной известной торговой марки - плесени три раза больше, чем допускает законодательство, а в другой - в четыре раза больше.

В пакетированных чаях 11 брендов и листовой заварке одной торговой марки нашли бактерии группы кишечной палочки.

Фото: iStock
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В обоих случаях нарушения могли возникнуть как из-за низкого качества сырья, так и из-за несоблюдений правил хранения.

Среди хороших новостей - в чаях не обнаружили посторонних примесей, токсичных и радиоактивных веществ, ароматизаторов, красителей, примесей сорной травы, песка. Весь исследованный чай действительно оказался чаем.

Не было выявлено и повышенного содержания пестицидов. Точнее, следы пестицидов были обнаружены в 40 чаях из 48, но их количества были малы и безопасны для человека.

Также эксперты сравнили качество листового и пакетированного чая одних и тех же торговых марок. И оказалось, что в 10 случаях из 13 листовые чаи были лучше, а в трех лучше были пакетированные.

Исследование: Зеленый чай защищает от разрыва артерий
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