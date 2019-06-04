ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду

В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Отмечается, что затруднения на дорогах в основном сформируются в центральной части города. Именно поэтому в этот день лучше всего отказаться от поездок на личном транспорте. В ЦОДД водителям рекомендуют в среду пересесть на метро.
Завтра в Москве запланированы встречи на высшем уровне, в связи с этим ожидаются затруднения на дорогах, особенно в центральной части города. По возможности, выбирайте в поездках @MoscowMetro. pic.twitter.com/9T3eVzGkve— ЦОДД (@gucodd) 4 июня 2019 г.