ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду

В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что затруднения на дорогах в основном сформируются в центральной части города. Именно поэтому в этот день лучше всего отказаться от поездок на личном транспорте. В ЦОДД водителям рекомендуют в среду пересесть на метро.