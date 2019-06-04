Столичные армейцы и подмосковные "Химки" 5 июня матчем на площадке УСК ЦСКА начинают суперфинальную серию плей-офф Единой лиги. Противостояние до трех побед одного из соперников пройдет по стандартной схеме "2-2-1".

В регулярном чемпионате Единой лиги ЦСКА и "Химки" обменялись домашними победами. Фото: Михаил Синицын/РГ

Оппоненты подошли к борьбе за "золото" Единой лиги и параллельно чемпионата России, уже решив свои главные в этом сезоне задачи. ЦСКА выиграл "Финал четырех" Евролиги в испанской Витории, а "Химки" после победы в серии с казанским УНИКСом на предыдущем раунде нашего турнира завоевали путевку в главное континентальное соревнование 2019/20.

Однако все это вовсе не означает, что предстоящий финал окажется пресным. ЦСКА уже много лет не проигрывает серии ни на международной арене, ни на внутренней, но даже по теории вероятности когда-то осечка все-таки должна произойти.

К тому же счет личных встреч в регулярном чемпионате равный. В январе "красно-синие" на своей площадке взяли верх 75:65, а в начале марта "Химки" уже с вышедшим из лазарета Алексеем Шведом в баскетбольном центре Московской области дожали столичную команду в дополнительной пятиминутке - 73:72. Лучший бомбардир химчан Швед в той игре набрал больше половины очков у победителей - 37 (!).

Сейчас предстартовый расклад смещается не в пользу "Химок" из-за очередной травмы. В одном из матчей полуфинальной серии против казанского УНИКСа латвийский форвард Янис Тимма получил перелом большого пальца на правой ноге. По оценкам медика, восстановление игрока займет как минимум три-четыре недели, то есть сезон для Яниса фактически завершен и он не сможет принять участие в финальной серии. Потеря для "Химок" весомая.

- Мы все-таки намерены побиться за титул чемпионов Единой лиги, несмотря на травму нашего форварда, - сказал генеральный директор БК "Химки" Павел Астахов. - Подчеркну: мы на данный момент решили только часть поставленных на сезон задач. Место в будущей Евролиге мы застолбили, но хотим взять еще и титул в Единой лиге.

В команде сейчас боевое настроение, все тренируются и готовятся к сражению с ЦСКА с предельной концентрацией усилий.

Также Астахов отметил, что сотрудничество клуба с главным тренером, олимпийским чемпионом Сеула-1988 литовским специалистом Римасом Куртинайтисом будет продолжено: "Рулевой команды остается на своем посту, рабочие и другие детали мы с ним обсудим позднее. Куртинайтис пришел, точнее, вернулся в "Химки", по ходу сезона игра команды заметно изменилась к лучшему. Обе стороны готовы к дальнейшему сотрудничеству по той простой причине, что оно является взаимовыгодным".

- И "Химки", и ЦСКА чувствуют усталость, это нормально в конце сезона, но в целом мы в хорошей форме, как физической, так и психологической, - считает наставник "Химок" Куртинайтис. - Нам повезло дойти до финальной серии полным составом, но сейчас у нас потеря - Янис Тимма. Все же, на мой взгляд, это не делает команду слабее духом и в плане настроя. Думаю, есть хорошие шансы побороться с ЦСКА, все будет зависеть от нашей энергии. Принципиально приложить все силы, чтобы обыграть армейцев.

Гендиректор БК "Химки" Павел Астахов: Римас Куртинайтис остается на посту главного тренера нашей командыи в следующем сезоне

Главный тренер "красно-синих" грек Димитрис Итудис, подписавший 4 июня с ЦСКА новый двухлетний контракт (то есть до завершения сезона 2020/21), очень уважительно отозвался о сопернике: "Предстоит финальная серия с нашим историческим противником. Друг друга мы знаем почти "от и до", очень хорошо. "Химки" - талантливая команда, серия будет тяжелой. Верю, наши болельщики заполнят арену и поддержат нас в столь важной концовке чемпионата".

Даты матчей суперфинала такие: 5 и 7 июня в УСК ЦСКА, 10 июня и, если потребуется, 12 июня - в Баскетбольном центре Мособласти. При необходимости пятой встречи она состоится 15 июня снова на площадке армейцев. Фактор домашней арены можно назвать весьма условным - без серьезных пробок по Ленинградскому шоссе на машине от одного дворца спорта до другого можно доехать максимум минут за тридцать. Плюс "Химки" организуют для своих болельщиков автобусы для проезда из подмосковного города на арену УСК ЦСКА.

Тем временем

Объявлен план подготовки мужской сборной России к чемпионату мира-2019 в Китае (31 августа - 15 сентября). С 17 по 19 июля в Новогорске пройдет просмотровый лагерь для кандидатов в национальную дружины. Основной сбор стартует 21 июля. Далее в Самаре 2-4 августа товарищеский турнир, где нашими соперниками будут Иордания и Иран. С 8 по 10 августа соревнования в итальянской Вероне с участием России, хозяев, Венесуэлы и Сенегала. На 17-18 августа запланирован турнир в финском Эспоо, где вместе с подопечными Сергея Базаревича выступят баскетболисты Суоми и литовцы. 23 августа вылетаем в Китай.

Где будем смотреть

5 июня, среда, "Матч ТВ", "МАТЧ! Страна"

19.00. ЦСКА - "Химки". Первый матч. Прямая трансляция с получасовым превью.

7 июня, пятница, "Матч ТВ", "МАТЧ! Страна"

19.00. ЦСКА - "Химки". Второй матч. Прямая трансляция с получасовым превью.