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04.06.2019 19:54
Рубрика: В мире

Гонят в небо

Трампу запрещают выходить из договора
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
Конгрессмены-демократы в палате представителей США хотят запретить администрации Трампа выходить из Договора по открытому небу (ДОН).

Такие положения заложены в подготовленный ими проект военного бюджета на 2020 финансовый год. Договор, подписанный в 1992 году для повышения транспарентности, предусматривает взаимные полеты-инспекции над территорией 34 стран-участниц, включая Россию. Дело в том, что Белый дом прохладно отзывался о соглашении. Но теперь нижняя палата парламента настаивает на его соблюдении, считая документ важным для снижения напряженности при кризисах. Законодатели отмечают, что американские военные не раз осуществляли полеты над Россией в таких целях. Поэтому конгрессмены-демократы из комитета нижней палаты по вооруженным силам хотят запретить Трампу тратить средства на любые меры, ведущие к выходу из ДОН. Исключение предусмотрено в том случае, если госдепартамент и минобороны предъявят претензии России, а остальные страны-подписанты с этим согласятся.

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