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Дэвиду Линчу дадут "Оскар"

Новости
    04.06.2019, 11:00
Текст:   Олег Усков

73-летний Дэвид Кит Линч, американский режиссер, актер, музыкант, сценарист, художник (так далее), один из максимально знаковых и важнейших кинематографистов современности, получит "Оскар".

На сайте киноакадемии уточнено, что дедушке, как его любовно называют поклонники, 27 октября вручат почетную награду на специальной церемонии в Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе. С формулировкой "За выдающийся вклад в кинематограф" - Academy Honorary Award.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее, напомним, Линч, обладатель "Золотого льва" и "Золотой пальмовой ветви", на "Оскар" неоднократно номинировался, но оставался без заветного истуканчика - за "Человека-слона", "Синий бархат" и "Малхолланд Драйв".

Кроме Дэвида почетную награду получат 92-летний итальянский режиссер и сценарист Лина Вертмюллер и 71-летний американский актер индейского происхождения Уэсли Стьюди ("Дорз", "Танцующий с волками"). Кроме того, актрисе Джине Дэвис будет вручена награды имени Джина Хершолта, присуждаемая за выдающийся вклад в дело гуманизма.

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