В этом году исполняется 5 лет с подписания Союзного договора о создании ЕАЭС. За эти годы проделан огромный объем работы по формированию единых рынков Союза.

О первых итогах этого периода "РГ" рассказал председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Тигран Суренович, вам выпала сложная задача запуска интеграционных процессов. Насколько сложным он был и как бы вы охарактеризовали нынешний этап процесса интеграции?

Тигран Саркисян: Запуск интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе состоялся несколько раньше, большую работу проделала Коллегия ЕЭК первого состава. Но, действительно, многие наши проекты были запущены и продвинулись за последние пять лет. Нам удалось достичь существенных результатов в создании единых рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, в совершенствовании институциональной и правовой основы ЕАЭС. Однако, мы видим, что все еще сохраняются препятствия во взаимной торговле. Это происходит из-за того, что в некоторых сферах нам этой интеграции просто не хватает. Что касается формирования единого рынка товаров, то здесь мы добились наибольшего успеха. Большинство видов продукции, поступающей на единый рынок Союза, свободно обращается на нем, в том числе благодаря десяткам принятых союзных технических регламентов и тысячам межгосударственных стандартов к ним. На рынке услуг мы сразу перешли к системе недискриминации наших производителей по секторам услуг. И постепенно расширяем количество, их уже 49. Кроме того, обеспечена свобода передвижения инвестиций. Она практически не ограничена. Мы поставили задачу - к 2025 году создать общий финансовый рынок и шаг за шагом продвигаемся к этой цели. Не менее важно, что мы обеспечили свободу передвижения рабочей силы - это один из наиболее заметных позитивных эффектов интеграции. Граждане наших стран имеют возможность беспрепятственно работать в любом государстве ЕАЭС, дипломы взаимно признаются. Мы имеем необходимый уровень медицинского и социального обеспечения. Современный этап можно охарактеризовать как "реальную интеграцию".

Но путь в деле такого масштаба не бывает простым. Какие трудности пришлось преодолевать?

Тигран Саркисян: Подчас приходилось преодолевать серьезные разногласия между странами, находить компромиссы. В частности, долго велась работа над новым Таможенным кодексом ЕАЭС, но и здесь мы добились успеха. 1 января 2018 года он вступил в силу. Это существенно упростило процедуру перемещения товаров через таможенную границу Союза, в том числе благодаря внедрению системы электронного декларирования. Были унифицированы все процедуры, связанные с попаданием товаров на общий рынок ЕАЭС. Благодаря кодексу время выпуска товаров в свободное обращение сократилось в шесть раз, а регистрации таможенной декларации - в два раза. Таможенный кодекс ЕАЭС отчасти перевел таможенные технологии на цифровые рельсы и устранил немало проблем, накопившихся в правоприменительной практике. Это напрямую касается многих граждан и предпринимателей. Можно сказать, что Таможенный кодекс ЕАЭС по своей важности является вторым документом после Договора о Союзе.

Сегодня мир меняется стремительно, как следствие, трансформируются потребности бизнеса, населения, государств. Удается ли своевременно реагировать , быть в тренде глобальных преобразований?

Тигран Саркисян: Наш Союз должен стать одним из полюсов будущей глобальной архитектуры. ЕАЭС успешно развивает сотрудничество с третьими странами и интеграционными объединениями, формируя единое экономическое пространство с предсказуемыми и понятными правилами игры. За пять лет заключены меморандумы с Сингапуром, Камбоджей, Республикой Корея, Чили, Монголией, Грецией, Перу, Иорданией, Марокко, Кубой, Эквадором и рядом других стран. А также с крупнейшими мировыми интеграционными объединениями, включая АСЕАН, МЕРКОСУР, Латиноамериканскую экономическую систему, Андское сообщество, СНГ.

С 2016 года функционирует в полноформатном режиме зона свободной торговли с Вьетнамом.

ЕЭК приняла все необходимые акты для обеспечения функционирования единого рынка лекарств Евразийского Экономического союза

В мае 2018 года заключено два важнейших торговых соглашения - Временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ с Ираном, и Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. На очереди - Сербия, Сингапур, Египет, Израиль, Индия.

ЕАЭС создается как центр притяжения инвестиций и развития конкурентоспособности экономик региона. В какой мере эти ожидания удалось реализовать?

Тигран Саркисян: В Союзе создаются условия для роста деловой активности и инвестиционной привлекательности. Сокращение изъятий, ограничений и барьеров оказывает положительное влияние на инвестиционный и деловой климат государств-членов и ЕАЭС в целом. Сейчас еще трудно количественно оценить, как создание Союза повлияло на объем привлеченных инвестиций, поскольку на его инвестиционную привлекательность повлияло введение ограничительных мер в отношении РФ и падение цен на нефть в 2014 году. Однако создание Союза помогает сгладить отрицательные последствия и способствует росту инвестиционной привлекательности экономик наших государств как для инвесторов из третьих стран, так и из ЕАЭС. По итогам 2018 года инвестиции ЕАЭС в основной капитал увеличились на 5,6 процента по сравнению с предыдущим годом. Запасы взаимных прямых инвестиций на начало 2018 года в целом по Союзу увеличились за год на 7,3 процента и составили около 23 миллиардов долларов. Развитие нашей международной повестки также способствует привлечению инвестиций в регион.

Как складываются взаимоотношения с другими региональными объединениями?

Тигран Саркисян: За пять лет мы достигли значительных результатов на внешнем треке в работе с другими региональными объединениями. Сегодня активно развиваем сотрудничество с АСЕАН - подписан Меморандум о взаимопонимании. Остается одним из основных торговых партнеров ЕАЭС и Евросоюз. В 2018 году товарооборот с ЕС вырос на 20,1 процента, а экспорт в ЕС - на 28,5 процента. У нас есть большой потенциал для усиления сотрудничества. В 2017 году представитель Европейской комиссии на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене впервые признал готовность к взаимодействию с ЕАЭС по таким направлениям, как техническое регулирование и взаимная торговля. Кроме того, мы продолжаем выстраивать взаимодействие с европейскими странами в двустороннем формате. Оно выгодно обеим сторонам, в первую очередь бизнесу наших стран.

Тигран Саркисян: В 2018 году товарооборот ЕАЭС с Евросоюзом вырос на 20,1 процента. Фото: Пресс-служба Департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии

Единый рынок лекарств можно считать пилотным для региональной интеграции. Что приходилось преодолевать, выстраивая его? Какие механизмы уже полностью заработали?

Тигран Саркисян: Создавая общий рынок лекарственных средств, мы понимали, что сфера их обращения с точки зрения регулирования - мультикомплексная, включающая нормы различных отраслей. Нам было необходимо решать непростые задачи, связанные с координацией разных нормативно-правовых актов, учитывать мнения экспертов. Для нас важно и то, что лекарственные средства являются социально значимой продукцией. Это та сфера, в которой каждый наш шаг, каждый документ должен быть особенно выверен, проработан со всеми участниками рынка. Мы изначально понимали, что речь идет о безопасности, качестве и эффективности лекарств, а значит, о здоровье миллионов людей - граждан наших стран.

При построении модели общего рынка лекарств было сложно разделить национальное и наднациональное регулирование. Нам необходимо было определить вопросы, требующие введения единых норм, которые обеспечат единые правила вывода на рынок ЕАЭС качественных, эффективных и безопасных препаратов, и при этом позволят учитывать особенности национальных систем лекарственного обеспечения. В регулировании вопросов ценообразования, рекламы лекарственных средств, розничной торговли сохранен национальный уровень законодательства, хотя эти вопросы связаны с регистрацией лекарственных препаратов. В результате сложности преодолены. Комиссия приняла все необходимые акты для обеспечения его функционирования, уполномоченные органы государств-членов действуют по единым правилам регистрации лекарственных препаратов, запущена единая информационная система. Уже проведены первые инспекции, выданы первые сертификаты по правилам надлежащей производственной практики ЕАЭС.

Какие меры предпринимаются для повышения инвестиционной привлекательности и повышения экспортного потенциала Союза?

Тигран Саркисян: Евразийская региональная интеграция стала одним из важных факторов повышения инвестиционной привлекательности и сотрудничества. Союзный договор, по сути, предоставляет условия для поощрения и защиты взаимных инвестиций. Сегодня страны обеспечивают на своей территории равноправный режим в отношении инвестиций и деятельности, которые осуществляют инвесторы других государств-членов. Они распространены на все без исключения формы инвестиций. В отношении инвесторов и всех инвестиций за последние 25 лет применена обратная сила правового положения, зафиксированы положения о переходе прав инвесторов, определен порядок разрешения инвестиционных споров. Особой правовой защитой и режимом пользуются прямые инвестиции. Установлена гарантия по защите инвестиций при изменении способов их осуществления и форм их вложения и реинвестирования; гарантировано право инвестора на беспрепятственное осуществление переводов денежных средств и платежей, связанных с инвестициями, в любое государство Союза. Предусмотрена обязанность государств-членов - получателей инвестиций - гарантировать инвесторам других стран Союза право свободно использовать и распоряжаться доходами. Положения Договора позволяют инвестору чувствовать себя уверенным в развитии своего бизнеса в странах ЕАЭС.

Один из инструментов обеспечения инвестиционной привлекательности - гарантии прав инвесторов по защите интеллектуальной собственности. Какие шаги предприняты ЕЭК в этом направлении?

Тигран Саркисян: В 2016 году вступил в силу Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Этот документ создает правовые основы для осуществления информационного взаимодействия и содействия в пресечении нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности в Союзе. В 2018 году утвержден Регламент ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств ЕАЭС. Он описывает порядок оформления и подачи правообладателями заявления о включении объектов интеллектуальной собственности в единый таможенный реестр, а также сроки и порядок рассмотрения ЕЭК этих заявлений, включения и исключения объектов из единого таможенного реестра.

Процедура регистрации будет осуществляться с использованием сервиса личного кабинета на официальном сайте Союза, а с установлением трансграничного пространства доверия - полностью в электронном виде. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами по всему периметру границы Союза позволит предпринимателям быстрее вводить в оборот товары и услуги без дополнительных рисков, а также повысит эффективность борьбы с распространением контрафактной продукции на территории ЕАЭС.

Кроме того, сейчас находится на подписании Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС. Его реализация позволит обеспечить единую правовую охрану товарных знаков и наименований мест происхождения товаров на всей территории ЕАЭС. Заявители получат возможность регистрировать эти объекты, признаваемые всеми государствами.

Какова цифровая повестка Евразии применительно к фармрынку, какие проекты она охватывает? Что приносит странам-участницам?

Тигран Саркисян: Мы начали формировать систему регулирования общего рынка лекарств в 2014 году, когда цифровая повестка нашего Союза еще не была сформирована. Но в последующем, конечно, учли один из важнейших принципов цифровой трансформации интеграционных процессов - обеспечение свободы обмена информацией. Для информационного обеспечения общего рынка лекарств Соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС предусмотрена реализация шести общих процессов. Созданы и ведутся шесть реестров и информационных баз, включая единый реестр зарегистрированных в Союзе лекарственных средств с включенными в него информационными базами инструкций по медицинскому применению, дизайну упаковок и нормативными документами по качеству.

Данные единого реестра размещены на информационном портале ЕАЭС в открытом доступе. Любой пользователь может получить информацию о зарегистрированных препаратах, в том числе скачать актуальную инструкцию по медицинскому применению. Комиссия реализует проекты по цифровой промышленной кооперации, и представители фармацевтического бизнеса могут также принимать в них участие. Речь идет, например, о Евразийской сети трансфера технологий, цель создания которой - реализация интеграционного потенциала стран ЕАЭС. Она позволит сформировать на наднациональном уровне условия для расширения инновационной активности предприятий, стимулировать развитие межгосударственной инновационной инфраструктуры, а также объединить национальные системы и региональные площадки по трансферу технологий в единое целое. В рамках реализации цифровой повестки представители национальных уполномоченных органов обсуждают ряд инициатив. В частности, при подготовке нормативно-правовых актов третьего уровня рассматриваются проекты по проведению клинических исследований. Если будет принято решение о создании единой базы по клиническим исследованиям в рамках ЕАЭС, в ней возможно использование технологии блокчейн. Мы совместно со странами также рассматриваем предложения по созданию условий для формирования двух цифровых платформ: для компьютерного конструирования лекарств (QSAR-модуля) и моделирования промышленной технологии и масштабирования лабораторных технологий при их трансфере.