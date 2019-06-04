Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев избран членом Совета управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Выборы состоялись на 75-й ежегодной генеральной конференции организации в Сеуле.

На сегодняшний день IATA - крупнейшая и наиболее влиятельная глобальная ассоциация авиаперевозчиков. Ее решения отражают консолидированную позицию 290 крупнейших авиакомпаний, обеспечивающих 82 % мировых авиаперевозок. Совет управляющих - постоянно действующий орган при IATA, формирующий стратегию и политику ассоциации. В состав Совета входят 30 человек, причем места в нем не закрепляются за определенными странами или перевозчиками. К потенциальным членам Совета предъявляются строгие требования: они должны представлять компании, чьи достижения оказали существенное влияние на развитие мировой гражданской авиации, а сами кандидаты должны иметь достаточные вес и влияние, чтобы продвигать инициативы ассоциации, содействуя улучшению ситуации в отрасли в целом.

Гендиректор "Аэрофлота" вошел в состав Совета управляющих на очередной трехлетний срок, при этом перерыв в 2018 году связан с формальным ограничением - по правилам IATA не предусмотрена работа на этой позиции более трех сроков подряд. В предыдущем составе представителей от России не было. В этом году наряду с гендиректором "Аэрофлота" в совет были избраны руководители крупнейших мировых групп компаний: Lufthansa, SAS, Iberia, Air France/KLM, China Southern Airlines, Qantas, United airlines и American Airlines.

"Присутствие гендиректора в Совете управляющих, безусловно, говорит о значимости авиакомпании на мировом рынке", - считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Мнение членов Совета учитывается при решении IATA наиболее острых проблем, стоящих перед мировой гражданской авиацией. Так, авиакомпаниям необходимо сообща согласовать единый механизм контроля за авиационными выбросами CO2, научиться выживать в условиях ценовых войн, которые ведут некоторые государства. "Аэрофлот", как и другие мировые перевозчики, также столкнулся с ростом цен на топливо, и вместе со всеми ищет способы поддержания экономической эффективности.

В то же время IATA имеет право обращаться к члену Совета за консультацией в тех областях, в которых топ-менеджер представляет авиакомпанию, обладающую передовыми достижениями. "В случае с "Аэрофлотом" для коллег по авиаотрасли может быть интересен опыт авиакомпании в области цифровых технологий", - заключил Олег Пантелеев. По данным консалтинговой компании Bain, авиакомпания "Аэрофлот" занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира.

Нельзя не отметить тесное взаимодействие IATA и "Аэрофлота" в рамках внедрения в авиакомпании так называемой Новой дистрибутивной модели (New Distribution Capability - NDC). Перед всеми перевозчиками сейчас стоит задача показать пассажиру продукт максимально "объемно", повышая таким образом привлекательность своего предложения.

NDC как раз и создает такие стандарты, которые кардинально изменили систему дистрибуции и продаж авиаперевозок. Подтверждая успехи в освоении новой технологии NDC, "Аэрофлот" в числе первых мировых авиакомпаний уже получил сертификат высокого третьего уровня.