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04.06.2019 19:37
Рубрика: В мире

Бездомный Юнкер

Глава Еврокомиссии пять лет живет в гостинице
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
Жан-Клод Юнкер, которому осталось 4 месяца до истечения его полномочий во главе Еврокомиссии, пожаловался изданию Bild на то, что у него нет дома в Брюсселе, и назвал канцлера Германии Ангелу Меркель "милым произведением искусства". Отвечая на вопрос журналиста, правда ли, что все пять лет своей работы в Брюсселе он жил в отеле, Юнкер ответил: "Да, это так. У главы Еврокомиссии нет своей резиденции. Я жил в гостиничном апартаменте площадью 50 квадратных метров и платил за это 3250 евро в месяц.

Кстати, у Дональда Туска (глава Европейского совета. - Прим. ред.) тоже нет своей резиденции. Зато генеральный секретарь НАТО живет в роскошном особняке и иногда приглашает нас туда, чтобы мы отдохнули". По словам Юнкера, эта ситуация значительно ограничивала и его рабочие возможности. "Самой большой проблемой было то, что я никого не мог к себе пригласить. Я же не могу разговаривать с государственными официальными лицами, сидя на своей кровати!" - пожаловался он. "С другой стороны, когда я летал к ним, между прочим, коммерческими авиалиниями, они всегда приглашали меня к себе в личные резиденции". На вопрос немецкого таблоида, значит ли это, что у главы Европейской комиссии нет своего служебного самолета, Юнкер ответил утвердительно. "Когда я проводил переговоры с президентом США Дональдом Трампом, я все время смотрел на часы, потому что боялся опоздать на самолет домой. А Трамп повторял: "Ваш самолет подождет!" Он не осознавал, что у меня нет своего самолета".

Кого из известных личностей выбрали в Европарламент
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