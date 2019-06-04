Кстати, у Дональда Туска (глава Европейского совета. - Прим. ред.) тоже нет своей резиденции. Зато генеральный секретарь НАТО живет в роскошном особняке и иногда приглашает нас туда, чтобы мы отдохнули". По словам Юнкера, эта ситуация значительно ограничивала и его рабочие возможности. "Самой большой проблемой было то, что я никого не мог к себе пригласить. Я же не могу разговаривать с государственными официальными лицами, сидя на своей кровати!" - пожаловался он. "С другой стороны, когда я летал к ним, между прочим, коммерческими авиалиниями, они всегда приглашали меня к себе в личные резиденции". На вопрос немецкого таблоида, значит ли это, что у главы Европейской комиссии нет своего служебного самолета, Юнкер ответил утвердительно. "Когда я проводил переговоры с президентом США Дональдом Трампом, я все время смотрел на часы, потому что боялся опоздать на самолет домой. А Трамп повторял: "Ваш самолет подождет!" Он не осознавал, что у меня нет своего самолета".