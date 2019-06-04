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04.06.2019 20:59
Рубрика: Экономика

Сделано в СССР

Глава Росстандарта рассказал о судьбе советских ГОСТов
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Неделя № 121(7879)
Какой смысл в стандарте на выделку шкуры белого медведя, давно занесенного в Красную книгу? А на перфокарты для первых ЭВМ?
Советские ГОСТы на товары, которые уже давно не выпускаются, вроде пленочных фотоаппаратов или кабельных пультов управления, будут отменены. Фото: РИА Новости Советские ГОСТы на товары, которые уже давно не выпускаются, вроде пленочных фотоаппаратов или кабельных пультов управления, будут отменены. Фото: РИА Новости
Советские ГОСТы на товары, которые уже давно не выпускаются, вроде пленочных фотоаппаратов или кабельных пультов управления, будут отменены. Фото: РИА Новости

В 1992 году России по наследству от СССР досталось 25 тысяч ГОСТов. В плановой экономике они подробно регламентировали все нюансы производства тех или иных товаров. Многие из них уже давно сняты с производства и стали историей, как пишущие машинки, какие-то отрасли просто исчезли, но напоминающие о них ГОСТы парадоксальным образом уцелели.

В ближайшие два года советские ГОСТы - а их осталось 10 тысяч (из 37 тысяч действующих стандартов) - ждет масштабная ревизия, рассказал "Российской газете - Неделе" руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. Однако это не означает, что они все приговорены к отмене: после распада Советского Союза около 15 тысяч общесоюзных стандартов были обновлены с учетом развития технологий и получили вторую жизнь, некоторые советские стандарты, как ГОСТ на резьбу 1981 года, в первозданном виде еще прослужат не одно десятилетие.

Советские ГОСТы на резьбу, гаечные ключи, крепеж и другую продукцию прослужат еще не один десяток лет

Если ГОСТ принят до 1991 года, то это не всегда означает что-то однозначно архаичное, подчеркивает руководитель Росстандарта. "Есть много документов, которые до сих пор активно применяются, даже если им уже за 50 лет, - объясняет он. - Это стандарты на диаметр и шаг резьбы, размеры гаечных ключей, крепежных деталей и другую продукцию технического назначения. Их точно никто не собирается отменять".

Фото: iStock
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Есть среди "возрастных" документов и очевидные кандидаты на отмену, приводит примеры Абрамов: ГОСТ 1969 года на ленты для пишущих машинок, ГОСТ 1970 года на перфоленты для первых вычислительных машин, ГОСТ 1973 года на проводные пульты дистанционного управления, ГОСТ 1981 года на катушки для фотопленок.

С 2003 года большинство ГОСТов стали документами добровольного применения, кроме тех, которые используются для нужд технического регулирования. "Но это не означает, что Росстандарт не должен следить за актуальностью добровольных стандартов", - говорит Абрамов. В частности, в сфере госзаказа своевременное обновление фонда стандартов важно для корректного описания заказчиками объекта закупки и использования для этого ссылок на актуальные ГОСТы. "Инвентаризация научно-технического уровня стандартов назрела достаточно давно, и такая ревизия является обычной практикой, - говорит Абрамов. - За два года вместе с отраслевыми экспертами мы проведем тщательную оценку всего фонда стандартов (около 37 тысяч документов), и особое внимание уделим документам, принятым до 1991 года. По каждому из пересматриваемых ГОСТов будет принято индивидуальное решение - о его актуализации или отмене, - говорит Абрамов. - При этом даже отмененные стандарты могут в дальнейшем использоваться предприятиями при выпуске своей продукции путем их перевода в стандарты организации".

Алексей Абрамов планирует провести ревизию всех 37 тысяч ГОСТов всего за два года. Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
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