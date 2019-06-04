Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" сравнять счет в финале Кубка Стэнли

Новости

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми 20:33
Мэр Харькова призвал "возвращаться с майданов к здравому смыслу" 20:17
Беглов назначил двух новых глав комитетов Смольного 19:53
Стало известно, почему предприниматели закрывают свой бизнес 19:49
Вышел тизер нового "Короля льва" с голосом Бейонсе 19:39
Зеленский заявил в Брюсселе о готовности к переговорам с Россией 19:36
СК возбудил дело по факту обстрела мечети в Донецке 19:25
Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто 19:22
Книгу арктических снимков представил в Москве лауреат премии "Золотой глаз" 19:08
Путин: Необходимо информирование власти о работе банков и застройщиков 19:03
АвтоВАЗ отозвал у владельцев почти тысячу Lada Xray 19:02
СМИ: Сыгравший Тора Крис Хемсворт приостанавливает карьеру 18:59
Квентин Тарантино занялся экранизацией своего комикса "Джанго/Зорро" 18:38
В Петербурге нашли танцовщицу, оставившую годовалого сына 18:33
Зеленский пообещал выполнять Минские соглашения 18:32
Дизайнер показал новое поколение легендарного УАЗ-469 18:27
Роструд готовит документы по выплатам пострадавшим в Дзержинске 18:21
Роскосмос заявил о проникновении посторонних в РКК "Энергия" 18:15
Лавров подверг сомнению качество работы советников Трампа 17:57
СМИ: Трамп задремал, когда Елизавета II произносила тост 17:49
Названы самые популярные у туристов некурортные города 17:46
На Кубани в ДТП с маршруткой пострадали четыре пассажира 17:43
Силовики начали изымать документы в минкультуры КБР 17:37
В Совфеде Зеленскому указали на риски от попытки "вернуть Крым" 17:37
В Калининграде нашлись трое пропавших школьников 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 19:10
Рубрика: Спорт

Клюшка на пульсе

Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" сравнять счет в финале Кубка Стэнли
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
В Национальной хоккейной лиге продолжается финальная серия Кубка Стэнли. В четвертом матче "Сент-Луис" не без помощи россиянина Владимира Тарасенко одолел "Бостон" - 4:2 и сравнял счет в противостоянии 2-2.

После того, как в третьем матче "Бостон" на гостевом льду разнес соперника в пух и прах - 7:2, вряд ли кто сомневался, что уж теперь-то "мишки", и так считавшиеся фаворитами серии, легко дожмут "Сент-Луис". Однако "блюзмены" оказались крепким орешком.

Континентальная хоккейная лига подвела итоги уходящего сезона

Уже по первым секундам четвертого матча было понятно, что "Сент-Луис" унывать и сдаваться не собирается. Шквал хозяйских атак принес результат на стартовой минуте: отличился Райан О Райлли - 1:0. Его же шайба на 50-й минуте стала победной.

Без гола не ушел со льда и Тарасенко. При счете 1:1 в первом периоде россиянин классно сыграл на добивании. Эта шайба стала для него уже 11-й в нынешнем плей-офф: в гонке снайперов текущего Кубка Стэнли он вышел на третье место. Лидирует в ней форвард уже вылетевшего "Сан-Хосе" Логан Кутюр с 14 голами. Еще два гола, и Владимир повторит клубный рекорд по количеству заброшенных шайб в одном плей-офф, который принадлежит Бретту Халлу.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
КХЛ назвала лучших по итогам сезона 2018/2019

- Личные результаты сейчас отходят на второй план. Да, друзья и близкие об этом говорят, но надо просто работать, и тогда будет результат, - подчеркнул Тарасенко по окончании встречи. - Сегодня было очень важно победить, особенно после прошлой игры. Надо было показать, что мы не сдались. У нас был хороший план на игру. И мы верили, что счет 7:2 не совсем верно отражал ситуацию. Мы говорили об этом в раздевалке и вышли биться друг за друга. Мы хотели играть правильно, и это принесло плоды. Теперь очень важен следующий матч. Постараемся выиграть и его тоже.

Что касается другого российского хоккеиста "Сент-Луиса" Ивана Барбашева, он результативными действиями в протоколе не отметился, зато совершил девять силовых приемов.

Между тем не исключено, что в пятом матче, который пройдет в ночь с 6 на 7 июня по московскому времени, "Бостону" придется обойтись без своего капитана Здено Хары. В начале второго периода шайба угодила словацкому защитнику в челюсть, после чего на льду он больше не появлялся.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Роскосмос заявил о проникновении посторонних в РКК "Энергия"
Испытания новой российской противоракеты показали на видео
Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты"