Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" сравнять счет в финале Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге продолжается финальная серия Кубка Стэнли. В четвертом матче "Сент-Луис" не без помощи россиянина Владимира Тарасенко одолел "Бостон" - 4:2 и сравнял счет в противостоянии 2-2.

После того, как в третьем матче "Бостон" на гостевом льду разнес соперника в пух и прах - 7:2, вряд ли кто сомневался, что уж теперь-то "мишки", и так считавшиеся фаворитами серии, легко дожмут "Сент-Луис". Однако "блюзмены" оказались крепким орешком.

Уже по первым секундам четвертого матча было понятно, что "Сент-Луис" унывать и сдаваться не собирается. Шквал хозяйских атак принес результат на стартовой минуте: отличился Райан О Райлли - 1:0. Его же шайба на 50-й минуте стала победной.

Без гола не ушел со льда и Тарасенко. При счете 1:1 в первом периоде россиянин классно сыграл на добивании. Эта шайба стала для него уже 11-й в нынешнем плей-офф: в гонке снайперов текущего Кубка Стэнли он вышел на третье место. Лидирует в ней форвард уже вылетевшего "Сан-Хосе" Логан Кутюр с 14 голами. Еще два гола, и Владимир повторит клубный рекорд по количеству заброшенных шайб в одном плей-офф, который принадлежит Бретту Халлу.

- Личные результаты сейчас отходят на второй план. Да, друзья и близкие об этом говорят, но надо просто работать, и тогда будет результат, - подчеркнул Тарасенко по окончании встречи. - Сегодня было очень важно победить, особенно после прошлой игры. Надо было показать, что мы не сдались. У нас был хороший план на игру. И мы верили, что счет 7:2 не совсем верно отражал ситуацию. Мы говорили об этом в раздевалке и вышли биться друг за друга. Мы хотели играть правильно, и это принесло плоды. Теперь очень важен следующий матч. Постараемся выиграть и его тоже.

Что касается другого российского хоккеиста "Сент-Луиса" Ивана Барбашева, он результативными действиями в протоколе не отметился, зато совершил девять силовых приемов.

Между тем не исключено, что в пятом матче, который пройдет в ночь с 6 на 7 июня по московскому времени, "Бостону" придется обойтись без своего капитана Здено Хары. В начале второго периода шайба угодила словацкому защитнику в челюсть, после чего на льду он больше не появлялся.