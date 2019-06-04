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04.06.2019 23:56
Рубрика: Спорт

Вернулся домой

Игнашевич возглавил "Торпедо"
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 120(7878)
Рекордсмен сборной России по числу проведенных матчей, знаменитый защитник ЦСКА и "Локомотива" Сергей Игнашевич был назначен главным тренером московского "Торпедо".
Фото: Getty Images/ Laurence Griffiths / Staff
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Для 39-летнего Игнашевича, завершившего карьеру футболиста после чемпионата мира-2018, это будет первый подобный опыт. Ранее Сергей входил в штаб молодежного ЦСКА и помогал в тренировочном процессе национальной сборной. В "Торпедо" он сменил Игоря Колыванова, который вывел команду в Футбольную национальную лигу.

Комментируя назначение, президент "Торпедо" Елена Еленцева подчеркнула, что одним из важных аргументом в пользу Игнашевича был тот факт, что Сергей является воспитанником "черно-белых".

- Я счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал. Не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой, - отметил сам Игнашевич.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
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