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04.06.2019 19:41
Рубрика: Власть

Сотрудничество Госдумы и Генпрокуратуры

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
На прошлой неделе в Государственной Думе состоялся "правительственный час" с участием Генерального прокурора. В первую очередь мы рассматривали вопросы, связанные с защитой трудовых прав граждан.

Безусловно, главное право работника в условиях рыночной экономики - это право на своевременную и полную оплату труда. Начиная с прошлого года, по инициативе президента минимальный размер оплаты труда установлен на уровне не ниже прожиточного минимума. Также в конце 2019 года Конституционный суд РФ постановил начислять "северные" надбавки сверх величины МРОТ.

Фото: iStock
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Тем не менее в судах до сих пор идут споры о том, могут компенсационные выплаты включаться в минимальную заработную плату или нет. С нашей точки зрения, такие выплаты не должны входить в структуру минимальной зарплаты. Нам совместно с Генпрокуратурой нужно обобщить судебную практику и при необходимости принять поправки в законодательство.

Одним из самых болезненных вопросов остается тема долгов по заработной плате. Генеральная прокуратура ведет большую работу по устранению соответствующих проблем: если в 2016 году было выявлено 708 тысяч случаев задержки зарплат, то в 2018 году - только 411 тысяч таких нарушений.

Однако это все равно много. Особенно часто люди сталкиваются с невыплатой зарплаты на обанкротившихся предприятиях. Для изменения сложившейся ситуации нужно рассмотреть возможность конфискации имущества работодателя по иску прокуратуры для того, чтобы закрыть задолженность перед работниками и ратифицировать 173-ю Конвенцию Международной организации труда, которая как раз касается защиты работников обанкротившихся предприятий от невыплаты зарплаты.

Также депутаты фракции "Единая Россия" подняли тему нелегальной трудовой миграции. Может быть, целесообразно обсудить вопрос о введении уголовной ответственности за привлечение нелегальных мигрантов к труду в бизнесе, поскольку в данном случае страховые взносы и налоги не платятся в полном объеме, на рынке труда возникает демпинг в отношении российских работников, а также создается криминогенная среда в обществе.

Особое внимание на "правительственном часе" было уделено нарушениям трудовых договоров. Дело в том, что иногда компании проводят сокращения своих работников, но при этом не выплачивают полагающиеся им по закону деньги, заставляя расторгать договоры по соглашению сторон. Мы обратились к Генпрокурору с просьбой оказать содействие в расследовании самых вопиющих нарушений.

Фото: iStock
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Кроме того, мы попросили его взять под личный контроль те ситуации, когда профессиональные союзы подвергаются гонениям: сотрудников в приказном порядке обязывают выходить из профсоюзов, угрожая увольнением и лишением служебного жилья.

Отмечу, что в марте 2019 года вышел приказ Генеральной прокуратуры об организации прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан. В нем речь шла, в том числе, о формировании при прокуратурах субъектов Федерации межведомственных рабочих групп с привлечением представителей региональных органов власти, правоохранительных органов, профсоюзов и объединений работодателей. На заседаниях этих групп определяются согласованные действия по реагированию на невыплату заработной платы работникам, нарушение требований охраны труда, противодействие созданию профсоюзных организаций и неправомерное вмешательство в деятельность профсоюзов. Мы считаем, что депутаты Госдумы должны принять активное участие в работе этих групп, чтобы анализировать существующую правоприменительную практику и, если нужно, оперативно вносить изменения в законодательство.

Власть Право Трудовое право Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" Правительство Генпрокуратура Колонка Андрея Исаева Рынок труда
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