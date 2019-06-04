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04.06.2019 21:14
Рубрика: Общество

Оживить Марлен Дитрих

Российские разработчики пытаются "разговорить" умерших знаменитостей
Текст: Елена Румянцева
Российская газета - Неделя № 121(7879)
В лаборатории искусственного интеллекта компании Samsung в Сколково создали программу Fewshot learning, которая может воссоздать мимику лица и движения головы изначально статичного изображения. В качестве "подопытных кроликов" у разработчиков выступали не только ныне живущие, но и давным-давно умершие персонажи, внешность которых нам известна по единственной картине или считаным фотографиям. Таким образом, в лаборатории смогли оживить не только Альберта Эйнштейна и Мэрилин Монро, но и Федора Достоевского, Мону Лизу, "Незнакомку" Крамского, "Девушку с жемчужной сережкой" Вермеера и другие доселе статичные портреты.
Голограмма Марлен Дитрих: цифровая копия актрисы теперь с поклонниками навечно. Фото: REUTERS Голограмма Марлен Дитрих: цифровая копия актрисы теперь с поклонниками навечно. Фото: REUTERS
Голограмма Марлен Дитрих: цифровая копия актрисы теперь с поклонниками навечно. Фото: REUTERS

Всякий раз за основу бралось одно изображение, на него накладывались алгоритмы другого - говорящего - лица из видеофрагмента, а искусственному интеллекту оставалось лишь "помножить" одно на другое и выдать результат. В идеале для того, чтобы создать более-менее достоверную мимику и артикуляцию, исходный портрет нужно "подружить" с 30 с лишним изображениями, так что разработчики активно натаскивали свою нейросеть на видеозаписях с различными знаменитостями.

Фото: Константин Завражин/РГ
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К слову, результат получился разный. Так, если рассуждающие о чем-то (голос на изображение пока не накладывали) Достоевский и Незнакомка практически не вызывают вопросов по части их естественности, то некоторые ракурсы Моны Лизы выглядят несколько искусственными, а ожившая фотография Мэрилин Монро так и вовсе мало похожа на свою модель, благо, что мимика живой кинодивы прекрасно известна по кинофильмам. И в этом, кстати, одна из сложностей такого рода моделирования: мало учесть массу физических факторов (микродвижения губ, шевеление волос, несинхронное поднятие бровей и т.д.), но надо еще и обмануть человеческий глаз, который по самым неуловимым деталям может почему-то понять, что перед ним - неживое, созданное машиной изображение. Однако сильно придираться к проекту не стоит - искусственный интеллект на то и называется интеллектом, потому что способен не только к обработке информации, но и к самообучению. А это значит, что уже через год или два мы сможем вполне достоверно судить о том, как выглядели перед собеседником люди, внешность которых нам известна лишь по статичным портретам и холодным статуям. К слову, это далеко не первая компьютерная манипуляция с изображениями неживых людей. Голограммы умерших певцов уже вовсю "гастролируют" с концертными турами (среди таковых были замечены, например, Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Фредди Меркьюри, Виктор Цой и другие), а почившие артисты до сих пор "снимаются" в телерекламе - например, Одри Хепберн уже после смерти рекламировала шоколад и чай, Джон Леннон - новинки "Ситроена", а Курт Кобейн - ботинки "Доктор Мартинс". Да и самые обычные люди часто после смерти не исчезают бесследно, так как их страницы в соцсетях продолжают вести родственники и друзья. В общем, по всему выходит, что мы стройными колоннами входим в эпоху пусть и цифрового, но все же бессмертия. А вот поздравлять себя с этим или нет, каждый решает сам.

Пресс-конференция Станислава Черчесова и Йоахима Лёва (справа). Один из них присутствует на мероприятии в виде голограммы. / Фото: AP
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