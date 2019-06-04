Как быстро похудеть летом без диет и тренажерного зала

Эксперты рекомендуют желающим похудеть летом не бежать в спортзал, а заниматься на свежем воздухе. Это и полезнее, и для новичков эффективнее. Особенно если рядом с домом есть небольшие площадки с тренажерами. Как правило, они универсальны и при этом многофункциональны.

Начинать уличную тренировку (как и занятия в зале) рекомендуется с разминки, предварительно поев. Куриная грудка, ржаной хлеб, овощи, рыба, яичный белок - оптимальная еда перед тренировкой. Трапезу лучше завершить за два часа до занятия. Переедать, готовясь к физическим нагрузкам, нельзя.

После разминки (легкая пробежка) следует сосредоточиться на приседаниях и наклонах.

- Для начала делайте 12-15 повторений в два подхода. Потом число подходов можно увеличивать. Главное - разогнать кровь, запустить метаболические процессы, обновить организм, - пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на специалистов.

Завершить тренировку на свежем воздухе лучше растяжкой. Следует плавно потянуть все мышцы. Выпады (растяжка внутренней стороны бедра), наклоны, повороты шеи - обязательны.

Главное помнить, что тренировки должны занимать не менее 45 минут и выполняться два-три раза в неделю. Каждый день заниматься не стоит - мышцам надо восстановиться. Но и одна тренировка в неделю недостаточна.