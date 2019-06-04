Как защитить памятники от психопатов, националистов и варваров

В Харькове радикалы снесли бюст маршалу Жукову . И хотя власти как бы осудили вандалов - памятник крушили на глазах у всех.

Существует мнение о том, что если радикалы решили что-то сокрушить, то их ничто уже не остановит. Это не всегда так.

Важно выиграть время, чтобы привлечь общественность и правозащитные организации. И вообще, против лома есть приемы.

В прибалтийских странах радикалы применяют такую схему: наносят ненавистному памятнику повреждения, а потом монумент сносят как бы не по политическим (националистическим и пр.) мотивам, а под предлогом того, что памятник угрожает жизни и здоровью окружающих.

Литовец Юриюс Тракшялис много лет борется за сохранение памяти о подвигах российских и советских воинов, погибших на территории Литвы. Под опекой его "Института военного наследия" около трехсот мемориалов и захоронений.

- Чтобы не дать повод сносить памятники под таким предлогом, их нужно строить с применением антивандальных технологий, - делится опытом Юриюс. - Чтобы монумент был прочно закреплен, его нужно минимум на 1/3 погрузить внутрь постамента и залить сверху бетоном. В таком случае, чтобы сдвинуть памятник, вандалам придется сначала разрушать основание, а делать это очень непросто.

Разумеется, этот метод годится для вновь создаваемых монументов.

Что делать со старыми?

Оскорбительные надписи краской и граффити с памятника будут "спадать" или стекать на землю, если гранит (бронзу, мрамор, камень) предварительно покрыть специально разработанным для этих целей гидрофобным покрытием. Его наносят на поверхность как обычную краску кистью, валиком или из краскопульта. После высыхания образуется прозрачная бесцветная пленка. Она не вредит внешнему облику скульптуры. И на открытом воздухе продержится два года. Куда больше ресурс антивандального покрытия в порошковом варианте. Но оно требует обработки в печи при температуре 160-250 градусов.

Кстати, иногда памятники сами "не сдаются без боя". В том же Харькове во время сноса монумента Ленину произошел показательный инцидент. Националисты болгаркой подпилили Ильичу ноги, накинули тросы и попытались свалить с постамента. Ленин стоял как вкопанный, трос порвался и выбил глаз одному из вандалов.

Конкретно

Из жизни памятников

Во Флоренции власти устали бороться с туристами, которые оставляют на памятниках автографы маркером и лаком для ногтей. Теперь каждый может написать "здесь был Джон (Вася и т.д.)", но не краской, а на экране спецпланшета. Обещают сохранить на века такой автограф.

В Вене (на Центральном кладбище и на площади Шварценбергплатц), как и в берлинском Тиргартене, много памятников воинам Красной армии. Проблема их безопасности решена так: за вандализм - до пяти лет тюрьмы. Если бесчинства совершил иностранец (этим грешат украинские наци), то после отсидки - депортация. Не сказать, чтобы метод оригинальный. Но работает.

Самый большой на планете памятник Сталину устанавливали в Праге. Строили на народные пожертвования. 15-метровый Сталин весил 14 000 тонн. Открыли в 1955 году. В 1962-м - взорвали. К слову, мы чехов не просили этот памятник ни строить, ни ломать - все сделали сами.

Видимо, чтобы впредь избавить себя от соблазна крушить неоднозначные памятники, чехи разместили статую Фрейда... в воздухе. Зигмунд Фрейд висит на одной руке на здании в Праге. Многим кажется, что это не Фрейд, а Ленин. Немного похож, но почему-то в очках.

Самые надежные памятники с точки зрения противодействия вандалам - установленные под водой. Самая большая скульптура - 5,5-метровая девушка весом 60 тонн - на шельфе возле Багамских островов. По понятным причинам краской из баллончика на ней автограф не сделать.