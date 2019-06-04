Благодаря экономическим и социальным реформам, начатым в 1978 году Дэн Сяопином, Китай стал одной из самых индустриально развитых стран мира. Сформировалось абсолютно новое поколение китайской молодежи. Лишения, через которые прошли их родители, бабушки и дедушки, остались в прошлом, молодые китайцы узнают о них только из учебников. Молодые люди гордятся и наслаждаются успехами своей страны.

В прошлом году был опубликован десятилетний план развития молодежи, затрагивающий образование, трудоустройство, здравоохранение, брак и так далее. Важное место отведено патриотическому и идеологическому воспитанию молодежи. Фото: REUTERS

В то же время экономический бум, глобализация, захватившая молодые умы, обнажили новые вызовы в китайской молодежной среде.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Родившись в самой густонаселенной стране мира (население Китая приближается к отметке в полтора миллиарда человек), молодые люди с ранних лет испытывают безумную конкуренцию, и они знают: она не оставит их в покое на протяжении всей жизни. Приходится быстро взрослеть, а чтобы занять свое место под солнцем, сначала надо усердно учиться, а потом работать и работать, на износ, с переработками и часто без выходных.

Китайские студенты трудолюбивы и очень серьезно относятся к своим учителям и обретению знаний. В университетских кампусах уже с самого утра у входа в библиотеку выстраивается цепочка студентов. Все для того, чтобы первым зайти в библиотеку и занять удобное для учебы место.

Кстати, даже в самых престижных вузах Китая у студентов довольно непростой быт. Живут в небольших комнатах с двухъярусными кроватями, обычно по четыре или шесть человек, с общим туалетом и раковинами для умывания на этаже. "Ванные комнаты", где можно принять душ, находятся в отдельных зданиях и разбросаны по территории кампуса. В холодное время года где-нибудь в Пекине можно наблюдать, как после вечерних пар, которые заканчиваются в девять вечера, студенты спешат переодеться в теплый ватный костюм-пижаму, взять корзинку с ванными принадлежностями и пешком или на велосипеде успеть до закрытия "банной".

На связи

Учеба в хорошем университете дает шанс молодым людям не только подняться вверх по социальной лестнице и в перспективе найти хорошую работу, но и, что не менее важно, обзавестись полезными знакомствами. Такие связи, как и родственные, - это важная опора в будущем, своего рода негласная система, по которой функционирует китайское общество. Поэтому китайские родители не жалеют ни сил, ни денег, чтобы подготовить своего ребенка к поступлению в вуз, начинается такая подготовка буквально с яслей и заканчивается судьбоносным экзаменом в старших классах - "гаокао", это китайская версия ЕГЭ.

Сам экзамен проходит в условиях крайней строгости и безопасности, что напоминает организацию какого-нибудь политического события высокого уровня.

Несмотря на существующие льготы, стипендии и другие виды финансовой поддержки, все ступени китайского образования остаются платными. Из-за этого жители глубинки иногда вынуждены вовсе отказаться от учебы.

В китайских газетах пишут, что в дальних районах до сих пор сохраняется проблема доступности образования. Начальные школы местами настолько переполнены, что в одном классе могут учиться до восьмидесяти человек. А школ со средними или старшими классами не хватает или вовсе нет.

Поколение богачей

Совсем по-другому обстоят дела у так называемой "золотой молодежи" или, как в Китае их называют, "второго поколения богачей". Дети богатых родителей охотнее уезжают учиться за рубеж, в самые престижные вузы, причем некоторые пользуются специальными схемами для поступления. Недавно, например, прогремела история о том, как китайский бизнесмен заплатил шесть с половиной миллионов долларов за место для своей дочери в Стэнфорде.

Те же, кто остается дома, часто поступают в китайские вузы в качестве иностранцев, с иностранным гражданством на руках.

У иностранных студентов намного больше шансов поступить в хороший вуз в Китае, чем у китайцев: не надо сдавать сложные экзамены и конкуренция меньше в разы. Конечно, это очень несправедливо по отношению к соотечественникам, которым приходится проходить огонь и воду, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам. Но получить иностранное гражданство не так уж сложно: турфирмы организуют специальные туры "на роды" за границей, по популярности на первом месте остаются США.

Впрочем, такое решение родителей помещает их чад в абсолютно параллельную реальность: они посещают филиалы международных школ в Китае и с малых лет учатся по западному образцу. В итоге полностью отстраняются от китайской культуры, традиций и, в общем, от общественной жизни в Китае.

Одна молодая китаянка, рассказывая об успешном бизнесе своего отца, похвалилась, что у него даже есть фотография с очень высокопоставленным китайским чиновником. Девушка не смогла вспомнить ни фамилии, ни имени этого чиновника, но быстро нашла нужную фотографию на смартфоне. Этим чиновником оказался премьер-министр КНР Ли Кэцян.

Проблему заметило китайское руководство, гражданам Китая отдавать своих детей в начальные классы международных школ было запрещено.

Кстати, несмотря на то что русская община в Китае значительна, число смешанных браков растет, а интерес к России велик, в Китае нет ни одной русской школы. В отличие от школ Канады, США и Англии.

Родившись в самой густонаселенной стране мира (население Китая приближается к отметке в полтора миллиарда человек), молодые люди с ранних лет испытывают безумную конкуренцию, и они знают: она не оставит их в покое на протяжении всей жизни. / Фото: REUTERS

Брачный вопрос

Китайская нравственность прошлого строилась на сыновьем послушании и благочестии. И в наши дни эта традиция по-прежнему сильна. Молодые люди с почтением и уважением относятся к своим родителям, и во многих жизненных вопросах последнее слово по-прежнему остается за старшим поколением. Например, в выборе жениха или невесты.

Пока молодые люди дни напролет пропадают на работе, родители нередко самостоятельно занимаются поиском подходящего кандидата для брака. Среди молодежи отношение к такому "сватовству" бывает неоднозначное, но в целом положительное. Один китайский бизнесмен, работающий в Москве, рассказал, что до свадьбы видел свою жену "вживую" только один раз, собственно в день знакомства, когда родители представили ему понравившуюся им девушку. Молодые люди часто говорят, что доверяют своим родителям и с пониманием относятся к их стремлению побыстрее закрыть брачный вопрос: родители хотят, чтобы их дети занимались карьерой и не отвлекались.

Есть в Китае и так называемые "брачные рынки". В центре Шанхая, в парке, есть такое место. Пожилые люди сидят на маленьких табуретках, окружив себя открытыми зонтиками, на которых размещены объявления примерно такого содержания: имя, возраст, место работы, телефон. Иногда встречаются объявления с указанной зарплатой.

Подходят такие же пожилые китайцы, и получается диалог примерно следующего содержания: "А какой вуз окончила ваша внучка?", "Где она сейчас работает?", "Покажите фотографию?".

Рожать или не рожать

До относительно недавнего времени в Китае проводилась политика по ограничению роста населения, известная как принцип "одна семья, один ребенок". Когда было объявлено о смягчении демографической политики, молодые люди восприняли это без особого энтузиазма. Рассуждения одного провинциального чиновника о том, что, может быть, стоит семьи, нежелающие рожать второго ребенка, "наказывать юанем", вызвали бурю гнева в обществе.

Любовь к партии

Уровень патриотизма среди молодежи вырос, и связано это в первую очередь с государственной политикой. Китайское руководство щедро поощряет карьерные устремления молодежи и как будто подсказывает, что нет более подходящего времени, чем сейчас, для реализации своих жизненных целей.

В прошлом году был опубликован первый в своем роде десятилетний план развития молодежи, затрагивающий такие области, как образование, трудоустройство, здравоохранение, брак и так далее.

Важное место отведено патриотическому и идеологическому воспитанию молодежи. "Красные гены должны передаваться из поколения в поколение", - отметил на одном заседании председатель КНР Си Цзиньпин, имея в виду, что новые поколения молодых людей должны помнить, через какие трудности и испытания прошел Китай.