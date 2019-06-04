Как жить дальше, если остался без работы, а подходящей вакансии не нашлось? Как вариант, но он понравится не всем, можно снова пойти учиться. Бесплатные курсы для безработных недавно стартовали в "Технограде" на ВДНХ. Какую профессию предлагают освоить и как попасть на занятия, узнал корреспондент "РГ".

Что на выходе?

Для старта авторы проекта выбрали четыре направления: "Повар международной кухни", "Слесарь-сантехник", "Слесарь по ремонту авто" и "Электромонтер". Повысить свою квалификацию могут безработные москвичи и женщины в декретном отпуске, имеющие хоть какое-то отношение к перечисленным профессиям. Образование по специальности и большой опыт не важны. Главное - желание развиваться и продолжать свою карьеру. Попасть на курсы можно через Центр занятости. Обучение в "Технограде" длится две недели: с понедельника по пятницу, четыре часа в день. Час уходит на теорию, а оставшиеся три - на практику.

- На выходе все, у кого есть диплом о профессиональном или высшем образовании, получают удостоверение о повышении квалификации, - объясняет заместитель генерального директора АНО "Развитие человеческого капитала" Андрей Тарасов. - В будущем мы планируем добавить в программу новые специальности и подключить работодателей, чтобы наши слушатели после обучения могли сразу устроиться.

По словам главного специалиста "Технограда" Екатерины Рассказовой, на курсы приходят люди разных возрастов. Часто встречаются москвичи предпенсионного возраста, которые хотят идти в ногу с прогрессом. Немало таких "студентов", как оказалось, в группе сантехников. Многие из них - с опытом работы больше 30 лет.

"Жизнь меняется, технологии не стоят на месте, вот поэтому и хотят научиться чему-то новому", - объясняет преподаватель Федор Ерохин. Говорит, работать со взрослыми и сложнее, и интереснее. По его наблюдениям, лекции возрастным ученикам даются тяжко: рождают массу скепсиса и отбивают всякое желание учиться. Поэтому Федор делает особый упор на практику: учит менять смесители, подключать батареи, правильно монтировать теплый пол и устанавливать в ванной комнате инсталляцию - подвесной унитаз. Еще подключать водонагреватели, менять счетчики и ставить датчики, которые в случае протечек автоматически перекрывают кран и тем самым защищают квартиру от подтоплений.

Эти бытовые секреты пригодятся в обыденной жизни каждому, отмечает Ерохин. Так же размышляла и единственная в группе женщина, когда шла на курсы сантехников. Свое решение объясняет просто: если что случится, должна сама починить кран на кухне. Да и контакты профессиональных мастеров, коих она теперь знает много, в записной книжке останутся.

Вся жизнь - сервис

Наставник автомехаников Георгий Киндин с 18-летним опытом в автосервисе тоже предпочитает работать со взрослой аудиторией: слушают внимательнее, вопросов задают больше. "Пытаюсь адаптировать свой курс, чтобы он был интересен людям с разным уровнем подготовки. Есть такие, кто имеет автомобиль, но знают лишь, как его заправлять и как менять масло, - отмечает преподаватель. - А есть люди, проработавшие в этой сфере не один год, но по разным причинам оставшиеся без работы. Стараюсь сжато объяснить им, чем "дышит" современная электроника в машине, какие неполадки часто случаются, как быстро найти и устранить их".

Многое в автомобильной "начинке" изменилось, признает слушатель Кирилл Беленков. Потому и пришел в "Техноград" освежить знания. "Фактически всю жизнь проработал автомехаником, но последние десять лет трудился по другому профилю, - рассказал Беленков. - К сожалению, жизнь сыграла злую шутку, и наша фирма развалилась. Тогда я решил вернуться к тому, чем занимался всегда. Все-таки был большой перерыв, что-то подзабылось".

Тем временем

Прыжок в каникулы

Стать телезвездой или запустить свой первый видеоблог этим летом в "Технограде" смогут дети от 7 до 13 лет. На время каникул образовательный комплекс подготовил четыре программы: "Медиасмену", "Школу мультипликации", "Школу видеоблогинга" и "Путешествие в профессии". Занятия проходят в будние дни с 9.00 до 19.00. Школьников кормят вторым завтраком, обедом и полдником. Цены можно посмотреть на сайте technograd.moscow.

"Техноград", открывшийся на ВДНХ осенью прошлого года, разместился в нескольких шагах от павильона "Умный город". Новый комплекс уже посетили более 100 тысяч человек.

Кстати

В активном поиске

Самый низкий среди регионов страны уровень безработицы - в Москве. По последним данным, безработных здесь чуть больше одного процента.