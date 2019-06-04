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04.06.2019 20:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Искать и не сдаваться

Как безработным и женщинам в декрете получить новую профессию
Текст: Сергей Жуков
Фото: Аркадий Колыбалов
Российская газета - Неделя № 121(7879)
Как жить дальше, если остался без работы, а подходящей вакансии не нашлось? Как вариант, но он понравится не всем, можно снова пойти учиться. Бесплатные курсы для безработных недавно стартовали в "Технограде" на ВДНХ. Какую профессию предлагают освоить и как попасть на занятия, узнал корреспондент "РГ".

Что на выходе?

Для старта авторы проекта выбрали четыре направления: "Повар международной кухни", "Слесарь-сантехник", "Слесарь по ремонту авто" и "Электромонтер". Повысить свою квалификацию могут безработные москвичи и женщины в декретном отпуске, имеющие хоть какое-то отношение к перечисленным профессиям. Образование по специальности и большой опыт не важны. Главное - желание развиваться и продолжать свою карьеру. Попасть на курсы можно через Центр занятости. Обучение в "Технограде" длится две недели: с понедельника по пятницу, четыре часа в день. Час уходит на теорию, а оставшиеся три - на практику.

- На выходе все, у кого есть диплом о профессиональном или высшем образовании, получают удостоверение о повышении квалификации, - объясняет заместитель генерального директора АНО "Развитие человеческого капитала" Андрей Тарасов. - В будущем мы планируем добавить в программу новые специальности и подключить работодателей, чтобы наши слушатели после обучения могли сразу устроиться.

Фото: iStock
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По словам главного специалиста "Технограда" Екатерины Рассказовой, на курсы приходят люди разных возрастов. Часто встречаются москвичи предпенсионного возраста, которые хотят идти в ногу с прогрессом. Немало таких "студентов", как оказалось, в группе сантехников. Многие из них - с опытом работы больше 30 лет.

"Жизнь меняется, технологии не стоят на месте, вот поэтому и хотят научиться чему-то новому", - объясняет преподаватель Федор Ерохин. Говорит, работать со взрослыми и сложнее, и интереснее. По его наблюдениям, лекции возрастным ученикам даются тяжко: рождают массу скепсиса и отбивают всякое желание учиться. Поэтому Федор делает особый упор на практику: учит менять смесители, подключать батареи, правильно монтировать теплый пол и устанавливать в ванной комнате инсталляцию - подвесной унитаз. Еще подключать водонагреватели, менять счетчики и ставить датчики, которые в случае протечек автоматически перекрывают кран и тем самым защищают квартиру от подтоплений.

Эти бытовые секреты пригодятся в обыденной жизни каждому, отмечает Ерохин. Так же размышляла и единственная в группе женщина, когда шла на курсы сантехников. Свое решение объясняет просто: если что случится, должна сама починить кран на кухне. Да и контакты профессиональных мастеров, коих она теперь знает много, в записной книжке останутся.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Вся жизнь - сервис

Наставник автомехаников Георгий Киндин с 18-летним опытом в автосервисе тоже предпочитает работать со взрослой аудиторией: слушают внимательнее, вопросов задают больше. "Пытаюсь адаптировать свой курс, чтобы он был интересен людям с разным уровнем подготовки. Есть такие, кто имеет автомобиль, но знают лишь, как его заправлять и как менять масло, - отмечает преподаватель. - А есть люди, проработавшие в этой сфере не один год, но по разным причинам оставшиеся без работы. Стараюсь сжато объяснить им, чем "дышит" современная электроника в машине, какие неполадки часто случаются, как быстро найти и устранить их".

Многое в автомобильной "начинке" изменилось, признает слушатель Кирилл Беленков. Потому и пришел в "Техноград" освежить знания. "Фактически всю жизнь проработал автомехаником, но последние десять лет трудился по другому профилю, - рассказал Беленков. - К сожалению, жизнь сыграла злую шутку, и наша фирма развалилась. Тогда я решил вернуться к тому, чем занимался всегда. Все-таки был большой перерыв, что-то подзабылось".

Тем временем

Прыжок в каникулы

Стать телезвездой или запустить свой первый видеоблог этим летом в "Технограде" смогут дети от 7 до 13 лет. На время каникул образовательный комплекс подготовил четыре программы: "Медиасмену", "Школу мультипликации", "Школу видеоблогинга" и "Путешествие в профессии". Занятия проходят в будние дни с 9.00 до 19.00. Школьников кормят вторым завтраком, обедом и полдником. Цены можно посмотреть на сайте technograd.moscow.

"Техноград", открывшийся на ВДНХ осенью прошлого года, разместился в нескольких шагах от павильона "Умный город". Новый комплекс уже посетили более 100 тысяч человек.

Кстати

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