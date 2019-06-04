Во вторник пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, разъясняющего тонкости рассмотрения уголовных дел в кассационной инстанции.

Напомним, осенью стартует большая судебная реформа: начнут действовать отдельные апелляционные и кассационные суды. Одно из ключевых новшеств: кассация становится сплошной. Это значит, что третья инстанция будет принимать к рассмотрению абсолютно все жалобы.

Пока еще действует выборочная кассация, когда суд предварительно изучает жалобу - достойна ли она рассмотрения. Каждый раз адвокаты должны искать особые аргументы, чтобы кассация взялась за дело.

Проект постановления напоминает, что в законе предусмотрены и выборочная, и сплошная кассация. Но от идей реформы никто не отказывается. В отдельных кассационных судах будет именно сплошная кассация на приговоры, то есть закон гарантирует тройную проверку дела: первая инстанция, апелляция, кассация.

Выборочно кассационные суды смогут принимать жалобы на какие-то промежуточные судебные решения, например, постановления о приостановлении уголовного дела и т.п.

Кроме того, в порядке выборочной кассации дела сможет рассматривать сам Верховный суд, но это будет уже четвертая инстанция.

"Проект постановления содержит важные разъяснения и для судов, и для практикующих юристов, - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Например, как указывает пленум, кассационные инстанции будут обязаны проверять доводы жалобы об использовании недопустимых доказательств".

В ходе реформы будут созданы 9 отдельных кассационных судов. Они перейдут на сплошную кассацию, то есть начнут рассматривать абсолютно все жалобы на итоговые судебные решения

Напомним, что согласно Конституции, суды не вправе использовать недопустимые доказательства. На практике же часто возникают споры по поводу, например, материалов, полученных в ходе оперативно-разыскной деятельности. Вправе ли были спецслужбы проводить данную секретную операцию? Если они неправильно все оформили, сами вышли за рамки закона, то добытые ими материалы не будут иметь цены для суда. Также в определенных случаях могут быть признаны недопустимыми доказательства, если в следственных действиях не участвовал адвокат.

"В ходе рассмотрения кассационной жалобы суд вправе выйти за пределы жалобы и рассмотреть другие вопросы, но только в сторону улучшения положения осужденного или оправданного, - говорит Владимир Груздев. - Подготовленные разъяснения повышают гарантии объективного разбирательства и эффективность проверки кассационной инстанцией судебных актов, вынесенных нижестоящими судами".

Отдельные кассационные суды будут межрегиональными. Но гражданам не придется ехать в другой город, чтобы подать бумаги в канцелярию. Кассационные жалобы будут подаваться в суд первой инстанции, который вынес решение. А тот, выполнив необходимые действия, отправит дело в третью инстанцию.