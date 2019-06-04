Космический корабль Dragon доставил на Землю две тонны груза с МКС

Грузовой корабль Dragon, завершив очередную миссию по обслуживанию Международной космической станции (МКС), успешно приводнился в Тихом океане примерно в 325 километрах к юго-востоку от города Лонг-Бич (штат Калифорния).

Космический грузовик доставил на Землю почти две тонны полезного груза, в том числе результаты научных экспериментов, проводимых на борту МКС. "Хорошее приводнение подтверждено. Семнадцатая миссия успешно завершилась", - написала в Twitter американская компания SpaceX .

Напомним, Dragon отправился на орбиту 4 мая. Он является единственным грузовым кораблем, способным возвращать грузы с МКС на Землю.