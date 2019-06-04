Кремль раскрыл темы выступления Путина на ПМЭФ

На этот раз ожидается свыше 17 тысяч участников, более 1800 компаний из 75 государств, и 1300 из них будет представлено на уровне руководителей. Среди гостей, например, - президент Болгарии, премьер-министры Армении и Словакии, генсек ООН.

Делегация китайских бизнесменов в тысячу человек станет самой представительной.

"Наша делегация, как всегда, весьма и весьма авторитетна", - заявил Ушаков. В составе 8 вице-премьеров, 16 министров, 34 руководителя федеральных служб и агентств и главы 70 регионов.

Форум пройдет под лозунгом "Формируя повестку устойчивого развития". Центральным мероприятием станет пленарное заседание, модератор - телеведущая Софико Шеварнадзе.

В своей речи президент поделится своим видением ситуации в мировой экономике и политике, даст оценки проблемам мирового хозяйства, международной торговли и финансовой системы, сформулирует идеи по оптимизации системы глобального управления и наиболее подробно остановится на целях и задачах, стоящих перед Россией. "Будет масштабное, интересное выступление", - анонсировал Ушаков. После речей лидеров состоится неформальная дискуссия.

В ходе форума Владимир Путин встретится с руководителями международных информагентств в формате вопросы-ответы, с представителями международного экспертного совета РФПИ и иностранными инвесторами, и совместно с китайским лидером - с участниками Российско-китайского энергетического форума. Уже в конце дня 7 июня президент по традиции побеседует с главами крупнейших иностранных компаний.

Из двусторонних встреч в Санкт-Петербурге в Кремле анонсировали беседы с лидерами Болгарии, Словакии, Армении и неформальный ужин с Си Цзиньпином один на один с участием переводчика. А также встречу с генсеком ООН и премьером федеральной земли Саксония. Впрочем, много будет двусторонних контактов и в кулуарах.