Лавров подверг сомнению качество работы советников Трампа

Работа советников президента США Дональда Трампа по венесуэльской проблематике вызывает вопросы Министерства иностранных дел России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя заявление американского лидера о том, что Россия якобы уведомила его "о выводе своих людей из Венесуэлы".

"Я удивился, когда прочел. Мы никого не уведомляли. Он, видимо, прочел статью в "Уолл Стрит Джорнал", которая уже была прокомментирована и корпорацией "Ростех", и нашим министерством. Там были упомянуты какие-то тысячи российских специалистов, которых теперь оттуда убрали", - сказал Лавров в интервью объединенной редакции РБК, фрагмент которой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Глава МИД подчеркнул, что Москва никогда не скрывала от Вашингтона тот факт, что российские эксперты обслуживают поставленную по ранее заключенным контрактам технику.

"Называлась цифра - 95 экспертов, которые в последний раз летали туда и выполняли очередные регламентные работы, необходимые в рамках наших обязательств по этим контрактам", - напомнил Лавров. И посетовал, что не может даже представить, откуда взялась информация об уведомлении Белого дома о выводе специалистов из Каракаса.

"Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США", - констатировал Сергей Лавров.