Лавров: США пытаются построить мир по "закону джунглей"

Соединенные Штаты пытаются выстроить миропорядок, в основе которого заложен принцип "кто сильнее, тот и прав". Такую оценку политике Вашингтона дал министр иностранных дел России Сергей Лавров, статья которого опубликована на сайте журнала "Международная жизнь".

"Сегодня, извращая прошлое, западные политики и пропагандисты хотят заставить общественность сомневаться в справедливости того мироустройства, которое было утверждено в уставе ООН по итогам Второй мировой войны, - констатировал министр. - Взят курс на подрыв существующей международно-правовой системы, ее замену на некий "порядок, основанный на правилах". Создавать же этот порядок хотят по принципу "кто сильнее, тот и прав", по "закону джунглей".

Прежде всего, указал Лавров, это "относится к США и американским особенностям восприятия истории XX столетия", включая распространенное там представление о "двух хороших войнах", в результате которых "Америка обеспечила себе военное доминирование в Западной Европе и ряде других регионов мира, укрепила уверенность в своих силах, испытала экономический бум, вышла в мировые лидеры".

Хотя американцы с энтузиазмом создают образ "милитаристской России", большая часть их собственной истории, как напомнил глава МИД, это "пример бесконечных захватнических войн". "Интервенционизм стал неотъемлемым элементом внешней политики Вашингтона, - уверен он. - Более того, политическая элита США воспринимает применение силы как естественный элемент "принуждающей дипломатии", призванный решать самый широкий круг задач, включая внутриполитические".

Лавров привел примеры реализации подобных стереотипов под различными "благовидными" предлогами, в том числе на Гренаде в 1983 году, в Панаме в 1989-м, Югославии в 1999-м или в Ираке в 2003 году.