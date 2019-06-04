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04.06.2019 11:03
Рубрика: Власть

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы

Текст: Игорь Дунаевский
Запад не преуспеет в своих попытках исказить роль СССР во Второй мировой войне и заставить Россию отказаться от масштабных торжеств в День Победы. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, статья которого опубликована на сайте журнала "Международная жизнь".

Лавров посетовал, что "не для всех в мире память о Победе является священной", и назвал "отвратительными" нападки на "само празднование великого подвига тех, кто победил в страшнейшей войне".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - считает он. - Чем солиднее становятся цифры годовщин, тем чаще приходится сталкиваться с историческим беспамятством. Мы видим попытки дискредитации героев, искусственного зарождения сомнений в правильности того пути, которым шли наши предки".

В частности, Лавров отметил звучащие как за границей, так и в России голоса о том, что парады и шествия в День Победы - "это ничто иное, как насаждение воинственных, милитаристских настроений на государственном уровне". Он также указал на попытки умалить роль Советского Союза во Второй мировой войне и даже представить его как агрессора, на осквернение и разрушение памятников воинам-освободителям и захоронений павших бойцов.

"В западную систему образования внедряются ложные трактовки истории, - пишет министр. - Молодежь убеждают в том, что главная заслуга в победе над фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а Западу благодаря высадке в Нормандии - менее чем за год до разгрома фашизма".

Лавров заверил, что Россия "свято чтит вклад в общую Победу всех союзников в той войне", но именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха.

"Уверен: именно с мыслями о мире граждане России и других стран 9 мая 2020 года будут смотреть парады в честь 75-летия Великой Победы и выйдут на улицы городов в рядах Бессмертного полка с георгиевскими ленточками на груди", - заключил глава МИД РФ, призвав "не стыдиться масштабов этого торжества".

Власть Работа власти Внешняя политика Общество История Правительство МИД День Победы
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