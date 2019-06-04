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04.06.2019 12:41
Рубрика: Общество

Представлено лекарство от рака, существенно повышающее выживаемость

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии в Чикаго представили новый препарат, существенно продлевающий жизнь пациентов. О лекарстве рассказала директор программы клинических исследований рака молочной железы Сара Хурвиц.

Речь идет о препарате рибоциклиб. Согласно результатам международного исследования, новая форма лекарственного средства резко улучшает состояние женщин с наиболее распространенным типом рака молочной железы. Хурвиц сказала, что акцент научной работы был на одной из форм рака молочной железы, которая вызвана гормоном эстрогена, - это две трети всех случаев заболевания среди молодых женщин.

Фото: iStock
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"Использование рибоциклиба значительно продлило жизнь пациентов, что является хорошей новостью для женщин с этим ужасным заболеванием", - сказала Хурвиц.

В клиническом испытании рибоциклиб давали наряду с другим видом лечения рака - гормональной терапией. Женщины, получавшие оба лечения, с большей вероятностью были живы через три с половиной года после постановки диагноза. У тех, кто получал только гормональную терапию, уровень смертности был на 29% выше.

Как показали результаты, рибоциклиб в комбинации с гормональной терапией подавляет активность ферментов, которые влияют на деление раковых клеток.

В эксперименте участвовали 672 женщины в возрасте до 60 лет, у которых был запущенный рак молочной железы. Уникальным исследование сделало то, что оно было сфокусировано на молодых женщинах, не переживших менопаузу. В США, по статистике, у женщин от 20 до 39 лет заболеваемость раком молочной железы возрастала на 2% в год в период с 1978 по 2008 год. По данным Американского общества по борьбе с раком, в 2019 году будет диагностировано 268 600 случаев инвазивного рака молочной железы.

Общество Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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