Макей: Диалог между ЕС и ЕАЭС будет содействовать развитию "Восточного партнерства"

Залогом стабильности торгово-экономической архитектуры на континенте, по словам министра иностранных дел РБ Владимира Макея, мог бы стать партнерский диалог между ЕС и Евразийским экономическим союзом. Именно с ним министр связывает и надежды на дальнейшее развитие "Восточного партнерства". Официальную позицию Минска он озвучил, выступая 4 июня на экспертном совещании "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы", сообщается на сайте МИД РБ.

"Обмен информацией, гармонизация стандартов и технических регламентов, устранение избыточных препятствий в торговле, поощрение кооперации на уровне стран - членов обоих союзов - все эти перспективные и востребованные темы сотрудничества политически нейтральны и работают на долгосрочную стабильность и процветание в масштабах всей Европы", - полагает Макей.

По его мнению, "блоковость в экономике порождает блоковость в политике. Диалог ЕАЭС - ЕС позволил бы ее устранить, развеять миф о несовместимости восточной и западной экономических и ценностных систем. Ведь именно этот миф как основа ложного выбора, к которому пытаются подтолкнуть постсоветские страны, является первопричиной многих конфликтов".

Вместе с тем министр подчеркнул: "что впереди - сложный и длительный процесс взаимной притирки двух блоков. Но выработка парадигмы их мирного сосуществования, если не сотрудничества, жизненно важна как залог стабильности торгово-экономической архитектуры в регионе".

Минск, дал понять министр, выступает за сильную и единую Европу, а также за устойчивое евразийско-атлантическое партнерство, в том числе в военно-политической сфере. "Доверие и снятие барьеров - ключевые факторы стабильности в регионе. И мы предпринимаем практические шаги в этом направлении", - подчеркнул глава белорусского МИД. Он напомнил, что РБ, будучи членом ОДКБ, в то же время восстановила военное сотрудничество с Великобританией, Германией, Латвией, Литвой, Польшей и США.

В то же время министр назвал глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США на территории соседних с Беларусью государств, в первую очередь - Польши. Они, по его словам, "нарушают равновесие сил в регионе. Немыслимо, чтобы в XXI веке, при нынешнем уровне накопленного в регионе вооруженного потенциала кто-либо отважился спровоцировать прямое боевое столкновение", - резонно заметил оратор.

Однако, акцентировал он внимание собравшихся экспертов, усиление военного присутствия НАТО на границах РБ с высокой долей вероятности вызвало бы зеркальные шаги по другую сторону границы. "Меньше всего это нужно белорусам. Но в то же время у нас есть вполне конкретные союзнические обязательства в военно-политической сфере, обязательства по коллективной безопасности, и мы, конечно же, будем их соблюдать", - подчеркнул он, добавив, что необходимо обсуждать угрозы и их различные восприятия сторонами, договариваться о механизмах деэскалации и укрепления доверия.