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04.06.2019 20:18
Рубрика: Власть

Матвиенко: Мы будем противостоять попыткам давления на русский язык

Текст: Галина Мисливская
Политика дискриминации русского языка и русской культуры в ряде стран обречена на провал, Россия будет противостоять любым попыткам давления на русский язык. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на открытии XIII Международного фестиваля "Великое русское слово" в Ялте.
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

Глава Совфеда с сожалением отметила, что сегодня идет агрессивное наступления на все, что связано с Россией. "Продолжаются попытки стереть память о решающем вкладе нашей страны в победу над фашизмом. Кое-где происходит вытеснение русских названий с географических карт. В ряде стран русскоязычное сообщество подвергается откровенной языковой дискриминации, принимаются законы, лишающие людей права не только на изучение родного языка, но даже на его использование", - перечислила сенатор.

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"Убеждена, что такая политика обречена на провал. Любое давление на русский язык, на русскую культуру будет всегда встречать наш решительный отпор", - заявила Валентина Матвиенко.

Она также поблагодарила всех крымчан, кто "в годы насильственной украинизации проявлял мужество, поддерживал русский язык, берег его, сохранял любовь к своей родине - России", тем самым сохраняя надежду на возвращение полуострова "в родную гавань".

Ранее глава Совфеда раскритиковала последние языковые нововведения на Украине. По ее мнению, после принятия закона о государственном языке там создана основа для вытеснения русского языка. "Это абсолютно дискриминационный закон. В нем заложен геноцид русского языка", - сказала она.

Спикера также возмутили новые правила написания русских имен собственных на украинском языке. "Фамилии, которые заканчиваются на -ой, теперь должны заканчиваться на -ий: если раньше был Трубецкой, то теперь Трубецький. Единственное исключение сделали Льву Толстому", - напомнила Матвиенко. "Это такой маразм, такое безобразие, которое там творится. Мне кажется, эта пена скоро должна сойти", - полагает глава Совфеда.

Международный фестиваль "Великое русское слово" проходит в Крыму с 2007 года в начале июня, накануне дня рождения Александра Пушкина. В 2017 году патронат над ним взял Совет Федерации. С 2015 года в рамках фестиваля проводится международный гуманитарный Ливадийский форум, направленный на развитие сотрудничества Крыма с зарубежными странами. Как рассказал "РГ" вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов, интерес иностранных участников к форуму год от года растет, в этом году на него приехали 170 участников из 56 стран.

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