Матвиенко: Мы будем противостоять попыткам давления на русский язык

Глава Совфеда с сожалением отметила, что сегодня идет агрессивное наступления на все, что связано с Россией. "Продолжаются попытки стереть память о решающем вкладе нашей страны в победу над фашизмом. Кое-где происходит вытеснение русских названий с географических карт. В ряде стран русскоязычное сообщество подвергается откровенной языковой дискриминации, принимаются законы, лишающие людей права не только на изучение родного языка, но даже на его использование", - перечислила сенатор.
"Убеждена, что такая политика обречена на провал. Любое давление на русский язык, на русскую культуру будет всегда встречать наш решительный отпор", - заявила Валентина Матвиенко.
Она также поблагодарила всех крымчан, кто "в годы насильственной украинизации проявлял мужество, поддерживал русский язык, берег его, сохранял любовь к своей родине - России", тем самым сохраняя надежду на возвращение полуострова "в родную гавань".
Ранее глава Совфеда раскритиковала последние языковые нововведения на Украине. По ее мнению, после принятия закона о государственном языке там создана основа для вытеснения русского языка. "Это абсолютно дискриминационный закон. В нем заложен геноцид русского языка", - сказала она.
Спикера также возмутили новые правила написания русских имен собственных на украинском языке. "Фамилии, которые заканчиваются на -ой, теперь должны заканчиваться на -ий: если раньше был Трубецкой, то теперь Трубецький. Единственное исключение сделали Льву Толстому", - напомнила Матвиенко. "Это такой маразм, такое безобразие, которое там творится. Мне кажется, эта пена скоро должна сойти", - полагает глава Совфеда.
Международный фестиваль "Великое русское слово" проходит в Крыму с 2007 года в начале июня, накануне дня рождения Александра Пушкина. В 2017 году патронат над ним взял Совет Федерации. С 2015 года в рамках фестиваля проводится международный гуманитарный Ливадийский форум, направленный на развитие сотрудничества Крыма с зарубежными странами. Как рассказал "РГ" вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов, интерес иностранных участников к форуму год от года растет, в этом году на него приехали 170 участников из 56 стран.